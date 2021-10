Durchschlag im Kramer-Tunnel in Garmisch-Partenkirchen

Der Tunneldurchschlag für den Kramertunnel in Garmisch-Partenkirchen ist geschafft. Damit ist der Bau des längsten Tunnel in Bayern mit 3.600 Metern einen Riesenschritt vorangekommen. Das Projekt hat jahrzehntelang zwischen Anwohnern und Naturschützern für Zündstoff gesorgt.

Besonderer Moment des Durchschlags

Der Fräskopf zermalmt die letzten Steine. Der Durchschlag erfolgte nach Plan direkt unter dem Kramerplateau. Für Raphael Zuber, Abteilungsleiter für den Bergmännischen Tunnelbau im Straßenbauamt Weilheim und die rund 100 Arbeiter im Tunnel war es ein ganz besonderer Moment, als der Fräskopf - wie berechnet - an der richtigen Stelle durchbrach. Damit ist der Ausbruch des 3.600 Meter langen Tunnels so gut wie fertig.

Spektakuläre Baustelle tief im Kramer-Massiv

Meter für Meter haben sich die Tunnelbauer durch den Berg gesprengt. 375.000 Kubikmeter umfasst das Bergmaterial, das sind mehr als 30.000 LKW-Ladungen Gestein, die ans Tageslicht befördert wurden. Die Arbeiten liegen laut Staatlichem Bauamt Weilheim gut im Zeitplan. Elisabeth Koch, CSU Bürgermeisterin in Garmisch-Partenkirchen und auch Landrat Anton Speer, Freie Wähler, sehen beide im BR24 Interview "Licht am Ende des Tunnels", wenn es um die Verkehrsproblematik in der Zugspitzregion geht. Der Tunnel Oberau wird demnächst eröffnet, der Kramertunnel folgt und für Wank- und Auerbergtunnel laufen die Planungen auf Hochtouren. Beide Kommunalpolitiker hoffen auf eine echte Verkehrsentlastung.

Tunnelbau was sehr umstritten

Ein Jahrzehnte langer Streit zwischen dem Bund Naturschutz und den Baubehörden hat das Projekt begleitet. Naturschützer sprechen vom Kramertunnel als "Lehrstück für Fehlplanung" und sehen hier den "Tiefpunkt des bayerischen Straßenbaus". Dr. Andreas Keller, einer der Gegner wirft den staatlichen Planern vor, dass sie für das Versiegen mehrerer Quellen und das Austrocknen von Feuchtflächen nahe der Tunnelbaustrecke verantwortlich sind. Als beim Bau des Erkundungsstollens große Mengen Wasser eingedrungen waren, wurde der Bau gestoppt. Nach vier Jahren und neuer Planung sowie erneuter Genehmigung wurden die Arbeiten im Februar 2020 wieder aufgenommen.

Von der Unterschrift bis zum Durchbruch

Alexander Dobrindt, CSU Bundestagsabgeordneter in der Region und ehemaliger Bundesverkehrsminister, gilt im Oberland als der Tunnel-Realisierer und er war beim Durchschlag dabei. Dobrindt erinnere sich noch gut an die Unterschrift unter den Antrag zum Megatunnelprojekt, so der Politiker beim Ortstermin. 264 Millionen Euro wird das Gesamtprojekt kosten. Jahrelang habe er für die Tunnel im Oberland gekämpft. Die Bewilligung des Kramertunnels sei seine letzte Amtshandlung als Bundesverkehrsminister gewesen, erinnert sich Dobrindt.

2024 soll der Verkehr rollen

Die Arbeiten im Tunnel gehen weiter. Nächste Schritte sind der Durchschlag für den künftigen Rettungsstollen sowie eine bis zu 60 cm dicke Tunnel-Innenschale. Am Südportal hat bereits der Rohausbau der Tunnelröhre begonnen. Neben Spritz-und Stahlbeton wird auch eine spezielle Abdichtfolie als Drainagesystem verbaut um das Bergwasser abzuleiten. Nach Fertigstellung des Rohbaus erfolgt der Einbau der Fahrbahn und abschließend wird die Tunnelbetriebstechnik eingebaut. 2024 soll der Verkehr durch den Kramertunnel fließen und Garmisch-Partenkirchen vom Durchgangsverkehr entlasten .