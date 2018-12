"Durchlüften und beleben": CSU nominiert Söder für Parteivorsitz

Einstimmig hat der CSU-Vorstand Markus Söder für den Parteivorsitz nominiert. Söder nannte den bevorstehenden Wechsel an der Spitze der CSU eine der wichtigsten Weichenstellungen. Er nehme die Aufgabe mit großer Leidenschaft an, sagte er nach der Sitzung des Parteivorstandes, der ihn einstimmig zum Kandidaten für den Parteivorsitz nominiert hatte.

Er wolle daran arbeiten, die CSU zu erneuern, zusammenführen und zu beleben:

"Zusammenführen heißt Miteinander, aber auch beleben für neue Ideen, für neue Entwicklungen. Kompetenzen bündeln aber ein Stück weit auch durchlüften die Partei." Markus Söder

Söder will durchlüften und versöhnen

Eine große Aufgabe sieht Söder darin, das lädierte Verhältnis zur Schwesterpartei wieder zu reparieren. Nach den jahrelangen Streitereien möchte er als CSU-Chef die Zusammenarbeit mit der CDU wieder spürbar verbessern.

"Wir sind die große Gemeinschaft der beiden Volksparteien CDU und CSU und das müssen wir stärker herausstellen." Markus Söder nach der Vorstandssitzung

Söder begründete dies damit, dass der Streit nicht dazu geführt habe, das Profil der Union zu schärfen.

Herausforderungen für Söder: Europawahl und Kommunalwahl

Söder wird sich jetzt voll auf die Europawahl konzentrieren. Schon im Januar werde man eine „Startrampe“ für Europa und die Europawahl bauen. Am 30. März soll dann ein Europaparteitag den Wahlkampf eröffnen. Der designierte Parteichef betonte dabei die Teamarbeit. Es gehe nicht als One-Man Show, sagte er. Söder will auch versuchen mit gesellschaftlichen Gruppen wieder stärker ins Gespräch zu kommen, zu denen der Gesprächsfaden zuletzt abgerissen war. Er nannte Kunstschaffende aber auch die Kirchen. Neben der „Lufthoheit“ über den Stammtischen müsse die CSU auch wieder eine Prägekraft bei kulturellen oder philosophischen Themen bekommen. Er habe jedenfalls „eine Menge an Ideen“.

Seehofer blickt Abschied gelassen entgegen

Den scheidenden Parteichef Seehofer nannte Söder einen der ganz Großen der CSU. Seehofer selbst sprach von der Endlichkeit im Leben:

"Ich muss immer sagen, es ist neben der Dankbarkeit auch ein Stück Erleichterung dabei." Horst Seehofer

Inhaltlich warb Seehofer für eine Verjüngung der Partei und dafür mehr Führungspositionen mit Frauen zu besetzen. Für Seehofer war die heutige Vorstandssitzung auch die letzte in seiner Funktion als CSU Chef. Zum Parteitag im Januar kündigte er eine kurze Abschiedsrede an.