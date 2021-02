Durchfahrtsverbot für Lkw: Polizei kontrolliert in Würzburg

Immer wieder nutzen Lkw-Fahrer den Stadtring in Würzburg als Abkürzung zwischen den Autobahnen A3 und A7. Doch das sorgt für mehr Verkehr, Lärm und schlechtere Luft. Seit 2016 ist die Durchfahrt für Lkw deshalb verboten. Ein Gutachten kam im Vorfeld der damaligen Stadtratsentscheidung zu dem Ergebnis, dass bis zu 5.000 Lkw täglich auf dem Abschnitt unterwegs waren.

Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot in Würzburg

Die Beamten der Würzburger Stadt-Polizei und der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried haben bei einer groß angelegten Kontroll-Aktion überprüft, ob sich die Lkw-Fahrer an das Verbot halten. Im Fokus stand der Stadtring Süd. Dort ist die Durchfahrt für alle Lastwagen verboten, die schwerer sind als 3,5 Tonnen.

Verbot gilt nicht für Lieferverkehr

Ausgenommen davon ist nur der regionale Liefer- und Güterverkehr in Stadt und Landkreis Würzburg. Für Lkws ab zwölf Tonnen gelte bereits seit 2006 ein generelles Durchfahrtsverbot in Würzburg, so Polizeisprecher Andy Laacke.

Probleme: Abkürzung oder veraltetes Navi

"Es landen immer wieder Lkw in Würzburg – entweder, weil die Fahrer abkürzen wollen oder sie dem Navi folgen. Das Problem: Viele ältere Geräte haben das Durchfahrtsverbot noch nicht eingespeichert. Doch das schützt vor Strafe nicht", so Laacke weiter. Die Fahrer müssten sich an die Schilder am Straßenrand halten.

90 Verstöße gegen Durchfahrtsverbot im Jahr 2019

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot. Im Jahr 2019 kontrollierte die Polizei an über 100 Kontrollstellen im Stadtgebiet 1.076 Lkw. 90 Fahrer haben sich dabei nicht an das Durchfahrtsverbot gehalten. Das Ergebnis der aktuellen Kontroll-Aktion steht noch aus.

Auch Verkehrstüchtigkeit im Fokus der Polizei

Bei den Polizei-Kontrollen ging es auch um die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuge und deren Fahrer. Außerdem hat die Polizei an mehreren Stationen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen.