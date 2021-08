Durch Nürnberg auf den Spuren russlanddeutscher Geschichte

Stadtführerin Marina Vlasenko steht an der Nürnberger Stadtmauer gegenüber vom Hauptbahnhof. Um sie herum eine Gruppe von über zwanzig Menschen, überwiegend Frauen. Die Stadtführung beginnt hier. Marina Vlasenko berichtet über die Auswanderung von Deutschen nach Russland im 18. und 19. Jahrhundert. Auslöser war ein Manifest von 1763 von Katharina der Großen, der Deutschen auf dem russischen Zarenthron. Sie lockte damit Ausländer, vor allem Deutsche nach Russland. Die Zarin versprach den Einwanderern aus dem Westen Land, Steuervergünstigungen, finanzielle Starthilfe und Religionsfreiheit.

Aus Nürnberg wanderten Paare und Familien nach Russland aus

Katharina wollte Familien und Paare in das riesige Land holen, damit sie Landwirtschaft betreiben. Eingeladen wurden außerdem Handwerker, Lehrer und Ärzte. Auch aus Nordbayern machten sich Menschen auf den Weg. Sie trafen sich an der Nürnberger Stadtmauer: "Ende des 18. Jahrhunderts haben sich hier Leute versammelt, die ihrer Heimat den Rücken kehren wollten", erzählt Stadtführerin Marina Vlasenko und zeigt auf die Stadtmauer. Viele wussten allerdings nicht, was sie auf der Reise gen Osten erwartet. "Ihnen wurden auch falsche Versprechen gemacht", so die Stadtführerin.

München oder Elsass: Deutsche geben Siedlungen bekannte Namen

Der Start mitten in der russischen Weite, im Wolgagebiet oder rund um Odessa, der heutigen Ukraine, war schwer. Doch die Deutschen brachten es in Russland als Landwirte, Handwerker und Unternehmer zu einem gewissen Wohlstand. Ihren Siedlungen, Dörfern und Städten gaben sie Namen, die sie aus ihrer Heimat kannten: Baden oder Elsass. Die Familie von Georg Reis, der an der Stadtführung teilnimmt, kommt aus einem Dorf mit bayerischem Namen – allerdings liegt dieser Ort im Schwarzmeergebiet. "Das Dorf hieß München", sagt Reis und lacht verschmitzt. Schließlich seien 70 Prozent der Gründer aus Bayern gekommen.

Hunger und Kriege: Russlanddeutsche leiden im 20. Jahrhundert

Die Deutschen in Russland blieben unter sich. Sie pflegten deutsche Traditionen, betrieben eigene Schulen und hatten eigene Kirchengemeinden. Es war ein weitgehend friedliches Leben. Doch im 20. Jahrhundert kam es auch für die Russlanddeutschen zu vielen Katastrophen. Dazu gehört unter anderem die große Hungersnot in den 1920-er Jahren. An der Mauthalle, dem früheren Kornspeicher der Stadt Nürnberg, bleibt Marina Vlasenko stehen und erzählt. Dass im Zweiten Weltkrieg auch die Deutschen in Russland unter Flucht, Vertreibung und Deportationen nach Sibirien litten. Tausende kamen in russische Arbeitslager, so Vlasenko. "Das waren unwürdige Bedingungen. Das war Sklavenarbeit."

Deutsche, Russen und Deutsche aus Russland

Russlanddeutsche verstehen sich als Deutsche. Sie haben zwar im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gelebt, sind dort zur Schule gegangen und können russisch sprechen. Aber in Russland waren sie die Deutschen. Als sie nach Deutschland kamen, wurden sie dann aber als Russen bezeichnet. Solche Identitätsfragen werden bei der Stadtführung nicht diskutiert. Aber sie spielen immer eine Rolle, findet eine Teilnehmerin aus Nürnberg, auch sie eine Deutsche aus Russland. Sie findet es wichtig, dass auch russlanddeutsche Kinder und Jugendliche mehr über ihre eigene Geschichte und die Geschichte ihrer Familien lernen. "Dass die sich nicht minderwertig fühlen oder als Mensch zweiter Klasse."

Stadtführung wirbt um Verständnis für Deutsche aus Russland

Stadtführerin Marina Vlasenko musste sich auch erst mit der Geschichte der Deutschen aus Russland beschäftigen. Sie stammt aus Usbekistan und hat jüdische Wurzeln. Vlasenka nimmt es keinem übel, wenn er oder sie nicht genau weiß, welchen Hintergrund die Menschen haben, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. "Dafür braucht man Interesse und Wissen natürlich", sagt sie. Eine Stadtführung ist eine Gelegenheit, zumindest kurz einen Blick auf die Geschichte der Deutschen aus Russland zu werfen.

Informationen über die nächsten Führungen gibt es beim Bayerischen Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) in Nürnberg.