"Dunnerkeil": Schüler setzen sich mit Dialekt-Comics auseinander

Dem Dialektinstitut zufolge haben sich heuer elf Klassen mit insgesamt 250 Schülern angemeldet. Ab 10 Uhr dreht sich im Hörsaal 1 des Philosophiegebäudes alles um das Thema Mundart. Unter anderem wird Gunther Schunk unter dem Motto "Zwischen Dollhorn und Dunnerkeil!" über Dialekt, Region und Mentalität sprechen. Dabei nimmt er Bezug auf die Mundartbände "Asterix uff Meefränggisch". Schunk ist Kommunikationsverantwortlicher im Würzburger Fachmedienhaus Vogel Communications Group und Mitübersetzer des mainfränkischen Asterix, von dem mittlerweile bereits fünf Bände erschienen sind.

Schüler schrieben Sprechblasen-Texte

Die jugendlichen Teilnehmer haben sich bereits im Vorfeld des Schülertags intensiv mit Mundart beschäftigt. Im Rahmen eines Wettbewerbs bekamen sie die Aufgabe, leere Sprechblasen in ihrem Heimatdialekt zu füllen. Ihren selbst verfassten Asterix-Comicauszug werden sie am Schülertag nicht nur zeigen, sondern auch in verteilten Rollen vortragen. Eine Jury bewertet die Beiträge und wird am Ende einen Sieger küren. Auf die Schülerinnen und Schüler wartet außerdem ein Lernzirkel, der ihr Wissen über Dialekte und Dialektforschung erweitern soll. An neun Stationen gilt es, unter anderem verschiedene Dialekte zu erkennen, selber einen Dialekt zu verschriftlichen und das korrekte Lesen von Dialektkarten zu üben.

Germanisten der Uni Würzburg untersuchen Dialekte der Region

Das Unterfränkische Dialektinstitut ist ein Projekt des Lehrstuhls für deutsche Sprachwissenschaft der Universität Würzburg. Finanziell gefördert wird es vom Bezirk Unterfranken. Neben der Erforschung und Beschreibung der Dialekte in Unterfranken hat sich das UDI die Aufgabe gestellt, mit den Schulen im Regierungsbezirk zusammenzuarbeiten. Ziel des UDI ist es, das Wissen über Dialekte unter Schülern aller Schultypen zu vergrößern.