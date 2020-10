Dunkelrote Grenzwerte - Schule in Weiden schließt

Die Stadt Weiden und der Landkreis Neustadt an der Waldnaab haben den Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Weiden bei 121,7 Neuinfektionen (Stand: 22.10., 0 Uhr) und ist seit gestern damit leicht gesunken. Der Wert im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hingegen ist seit Mittwoch gestiegen und beträgt aktuell 104,8.

Söder führt "dunkelrote" Warnstufe ein

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte gestern eine "dunkelrote" Warnstufe für Regionen mit sehr hohen Corona-Zahlen eingeführt. Wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird, dürfen Veranstaltungen nur noch mit maximal 50 Teilnehmern stattfinden, und es gilt eine Sperrstunde ab 21 Uhr.

In den dunkelroten Gebieten müssen Restaurants von Donnerstag an schon um 21 Uhr schließen. Betroffen sind insbesondere auch Kulturveranstaltungen aller Art, etwa Theater und Kinos, aber auch Vereinsversammlungen. Ausnahmen von der Begrenzung auf 50 Personen gibt es etwa für Gottesdienste und Demonstrationen.

Elly-Heuss-Gymnasium schließt

In Weiden wird am Elly-Heuss-Gymnasium der Präsenzbetrieb ab Donnerstag bis zu den Herbstferien eingestellt. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit. Ab heute findet für alle Klassen und Kurse Distanzunterricht statt. Das Gesundheitsamt hatte am Mittwoch für einige Klassen Quarantäne angeordnet. "Das hat zur Folge, dass so wenige Schülerinnen an der Schule wären, dass kein Unterricht mehr organisiert werden kann", so die Schule.

Hier wird der Grenzwert 50 überschritten

In der Oberpfalz überschreiten des Weiteren der Landkreis Tirschenreuth mit einem Inzidenzwert von 83,3 und der Landkreis Cham mit 56,3 den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Seit Donnerstag hat auch die größte Stadt in der Oberpfalz - Regensburg - laut RKI den Grenzwert mit 54,9 Neuinfektionen überschritten.

Das bedeutet: In den beiden Landkreisen und in der Stadt Regensburg steht die Corona-Ampel auf Rot, hier gelten die strengeren Corona-Regelungen. Die Stadt Regensburg hat zum Beispiel eine Maskenpflicht unter anderem für die Fußgängerzone angeordnet, des Weiteren für zentrale Plätze und besonders belebte Gassen sowie die drei Donaubrücken im Altstadtbereich. Die Maskenpflicht gilt jeweils von 6 bis 24 Uhr.