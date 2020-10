Dunkelrote Corona-Ampel: München überschreitet Inzidenzwert 100

Die Landeshauptstadt München hat nun auch den 7-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche überschritten. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Demnach liegt der Wert nun bei 100,6. Gestern lag er noch bei 98,3.

Stärkere Beschränkungen in München ab Montag

Damit springt auch die von Ministerpräsident Söder eingeführte Corona-Warnampel auf "dunkelrot". Für die Münchnerinnen und Münchner bedeutet das nun ab Montag stärkere Einschränkungen.

So wird die Sperrstunde in der Gastronomie auf 21 Uhr statt wie bislang auf 22 Uhr vorgezogen. Auch gilt ab dieser Uhrzeit stadtweit ein Verbot, Alkohol zu verkaufen oder in der Öffentlichkeit zu konsumieren.

Obergrenze für Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen gilt eine Obergrenze von maximal 50 Personen. Nur Demonstrationen, Vorlesungen an den Hochschulen und Gottesdienste sind davon ausgenommen.

Die Beschränkung trifft vor allem Theater und Konzerte, die bisher von 200 Menschen in entsprechend großen Innenräumen besucht werden konnten. Schulen und Kitas sollen nach Möglichkeit offen bleiben.

Neue Corona-Regeln gelten vorerst eine Woche lang

Die verschärften Regeln gelten vorerst für eine Woche. Auch wenn München in den nächsten Tagen den Inzidenzwert von 100 wieder unterschreiten sollte, bleiben die Regeln noch weitere fünf Tage in Kraft.

Der Landkreis München meldet laut RKI nun eine Sieben-Tage-Inzidenz von 95,3.