Dunkelrote Corona-Ampel: Acht Kommunen über Grenzwert 100

Mehr als 1.300 neue Infektionen

In Bayern sind den Behörden in den vergangenen 24 Stunden 1.304 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 1.304 mehr als gestern. Sechs an Covid-19 erkrankte Personen sind gestorben.

Der 7-Tages-Inzidenzwert für das gesamte Bundesland ist rechnerisch auf 56,36 angestiegen. Am stärksten betroffen ist weiterhin der Regierungsbezirk Oberbayern mit einem Grenzwert von 69,48 vor Schwaben (65,12) und Niederbayern (58,27). Am niedrigsten ist die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken mit 27,69.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 82.270 Menschen infiziert.