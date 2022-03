"Dummheit" – Kritik an Aiwangers Vorstoß zum AKW Gundremmingen

Seit der Abschaltung des Atomkraftwerks Gundremmingen Ende vergangenen Jahres wollte sich Raimund Kamm eigentlich künftig mehr um das Thema "erneuerbare Energien" kümmern. Jetzt holt den bald 70-jährigen Anti-Atomkraft-Aktivisten aus Augsburg die Vergangenheit wieder ein, weil eine neue Debatte um den Weiterbetrieb bayerischer Atomkraftwerke ausgebrochen ist. Raimund Kamm von der Bürgerinitiative "Forum - gemeinsam gegen das Zwischenlager" hält die Idee für gefährlich.

Aiwanger-Vorstoß zu Gundremmingen – AKW-Gegner beklagt "Dummheit"

"Ich bin bestürzt über die Dummheit unserer in München Regierenden", so Raimund Kamm in Anspielung auf ein Interview des Bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. Dieser kündigte in der "Augsburger Allgemeinen" (4.3.2022) an, im Zuge der Ukraine-Krise eine Verlängerung des letzten bayerischen Atomkraftwerkes Isar II prüfen zu lassen und außerdem auch die Wiederinbetriebnahme des am 31.12.2021 abgeschalteten AKW Gundremmingen. Aktivist Kamm verurteilt diese Idee im Gespräch mit dem BR-Studio Schwaben. "Laufende Atomkraftwerke können in Kriegs- und Krisenzeiten Anschlägen zum Opfer fallen – in der Ukraine, aber auch in Deutschland", so Kamm. Deswegen dürfe das AKW Gundremmingen nicht wieder ans Netz gehen, auch nicht vorübergehend. Kamm fordert zudem, das Atomkraftwerk Isar II herunterzufahren. "Ein laufendes Atomkraftwerk ist natürlich viel, viel gefährlicher als ein abgeschaltetes." Man müsse sich klarmachen, dass in einem Atomkraftwerk mehr Radioaktivität stecke als die Hiroshima-Bombe freigesetzt hat, sagte Kamm dem BR.

Forderung nach Kraftakt für erneuerbare Energien

Deutschland könne mit einer Kraftanstrengung in nur einem Jahr den Atomstrom ersetzen und auch Erdgas zurückdrängen, erklärt Kamm. Mit jeder Photovoltaik-Anlage und mit jedem Windrad mache sich Deutschland ein Stück weit unabhängiger von russischer Energie. Dafür müsse jetzt gekämpft werden. Mehrmals habe seine Bürgerinitiative darauf hingewiesen, dass Russland Deutschlands größter Erdgas-, Erdöl- und Steinkohlelieferant ist. Auch Uranspaltstoffe habe das AKW Gundremmingen aus Russland bezogen. Deutschland habe damit Russlands Aufrüstung finanziell gefördert, so Kamm.

Angriff auf AKW Saporischschja als "historischer Einschnitt"

Den russischen Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja bezeichnet Kamm als "historischen Einschnitt". Noch nie habe in der Weltgeschichte ein Land ein Atomkraftwerk eines anderen Landes konventionell angegriffen. Kamms Bürgerinitiative "Forum - gemeinsam gegen das Zwischenlager" ist nach eigenen Angaben Deutschlands mitgliederstärkste Anti-Atomkraftbewegung. 600 Mitglieder engagieren sich dort.

Auch Bundesumweltministerium warnt vor Risiken der Atomkraft

Auch das Bundesumweltministerium äußerte sich kritisch zu Überlegungen bezüglich des weiteren Betriebs der deutschen AKWs. Bezogen auf die Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2, warnte das Ministerium am Donnerstag, in einer Krisenzeit wie dieser könne eine Laufzeitverlängerung für die AKWs Deutschland "sogar besonders verwundbar machen".