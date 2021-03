vor 17 Minuten

Dumm gelaufen - Neue Brücke passt nicht

In Bürgstadt im Landkreis Miltenberg sollte eine neue Brücke über das Flüsschen Erf gebaut werden. Als das neue Bauwerk schon am Haken des Krans hing und in die richtige Position gehoben werden sollte, fiel auf: die Brücke passte nicht.