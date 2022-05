Düstere Prognose zu Pflegekräftemangel im Unterallgäu

Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt zu – auch im Unterallgäu. Dort geht das Landratsamt davon aus, dass sich die Zahl "der Menschen über 80 mit Pflegebedarf" bis 2050 verdoppeln wird. Noch komme man einigermaßen über die Runden, heißt es vom Landratsamt. Aber "zum Beispiel, dass jeder in der Früh seine Grundpflege, sein Morgenritual bekommt, kann schon heute nicht immer gelingen", sagt Hubert Plepla. Er leitet im Unterallgäu die "Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept".

Ruhestandswelle im Pflegebereich

Plepla erwartet, dass 35 Prozent der derzeit verfügbaren Pflegekräfte in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen und warnt: "Wir steuern sehenden Auges in eine ganz schwierige pflegerische Versorgungssituation." Gerade bei den Über-80-Jährigen habe man eine deutliche Zunahme an Pflegebedarf. "Was wir nicht haben, sind genügend Fachkräfte, die diesen Pflegebedarf bedienen können", so Plepla. Das Problem betreffe ganz Bayern und dort vor allem die ländlichen Regionen, weil dort anteilig mehr alte Menschen lebten als in den Städten.

Weniger Auszubildende und mehr Abbrecher

Gleichzeitig bleibt der Nachwuchs aus: Laut dem Leiter der Berufsfachschule für Pflege in Memmingen, Fridolin Bruckner, hat sich die Zahl der Bewerber für die Ausbildung zur Pflegefachkraft von 2019 bis 2021 mehr als halbiert – von 276 auf 123. Deshalb müsse man vermehrt auch solche Bewerber aufnehmen, die weniger gut geeignet seien. Das führe dazu, dass mehr Schüler die Ausbildung abbrechen: Von den 54, die ihre dreijährige Ausbildung im September vergangenen Jahres begonnen haben, hätten zwölf schon wieder aufgehört. Die Situation sei "mehr als dramatisch", so Bruckner.

Kaum Praktika wegen Corona-Pandemie

Als eine Ursache sieht Bruckner die ausgefallenen Pflegepraktika während der Corona-Pandemie. Junge Menschen hätten so "die schönen Seiten dieses Berufs, der sehr erfüllend sein kann", nicht mehr erfahren können. Um dem entgegenzuwirken, werde jetzt massiv die Werbetrommel gerührt, unter anderem in den sozialen Medien.

Plädoyer für verpflichtendes soziales Jahr

Auch Hubert Plepla vom Landratsamt sieht neben einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen die praktische Erfahrung als Schlüssel zu mehr Pflegekräften. Junge Menschen entschieden sich dann für einen Beruf, wenn sie Berührungspunkte damit hätten und die Tätigkeit als etwas erleben, "das mir Spaß macht und das mir Erfüllung bringt". Das passiere zum Beispiel, wenn man jemanden in der Familie pflegen müsse.

In der Breite könne dies aber nur erreicht werden, wenn ein Gemeinschaftsdienst wie "ein verpflichtendes soziales Jahr" eingeführt würde, in dem junge Menschen diese Erfahrung machen könnten. "Dann hätten wir eine Chance, diese Situation noch zu verbessern" und zumindest so viele Menschen wieder in die Pflegeberufe zu bringen, wie aus Alters- oder anderen Gründen ausscheiden, so Plepla.