14.10.2019, 14:54 Uhr

Dürrnbachhorn: Ehepaar mit Hund muss Nacht am Berg verbringen

Nach einer Nacht in steilem Gelände am Dürrnbachhorn in den Chiemgauer Alpen hat die Bergwacht Ruhpolding ein Ehepaar samt Hund gerettet. Das Paar war leicht unterkühlt, sonst aber unverletzt.