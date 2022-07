Dürre: Landkreis verbietet Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen

Das Forchheimer Landratsamt weist darauf hin, dass aufgrund des extrem trockenen Sommers das Entnehmen von Wasser aus Flüssen, Seen, Bächen und Teichen verboten ist. Das gilt auch für den Eigentümer-, Anlieger- und Gemeingebrauch, so die Behörde in einer Mitteilung am Dienstag. Auch die jüngsten Regenfälle hätten die Lage nicht entspannt.

Wasserentnahme verboten: zum Schutz von Tieren und Pflanzen

Durch die Maßnahme soll die Tier- und Pflanzenwelt geschützt werden. Bereits geringfügige Wasserentnahmen hätten bei anhaltender Trockenheit negative Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer. Auch der Landkreis Hof hat zum Schutz der Flussperlmuschel die Wasserentnahme an mehreren Bächen bereits verboten.

Auch das Umweltamt der Stadt Bayreuth hat jüngst darauf hingewiesen, dass die Wasserentnahme zur Bewässerung von Gärten verboten sei und mit erheblichen Geldbußen bestraft werden könne.

Gewöhnlich gibt es Ausnahmen: Aktuell nicht

Außerhalb von Niedrigwasserphasen ist das Entnehmen von Wassern durch Eigentümer und Anlieger möglich. Das bedeutet: Wenn der Nutzerin oder dem Nutzer ein Gewässergrundstück gehört, darf er Wasser entnehmen, sofern es dem Fluss, Bach oder Teich nicht schadet. Dasselbe gilt gewöhnlich für Anwohner an Gewässern.

In geringen Mengen dürfe im Normalfall auch Wasser mit Handgefäßen wie Eimern oder Gießkannen für den sogenannten Gemeingebrauch abgeschöpft werden. Auch das ist aktuell im Landkreis Forchheim nicht mehr erlaubt.