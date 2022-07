Dürre in Bayern: Wälder und Felder in Flammen

Waldbrände: Höchste Warnstufe in Franken

Die befürchtete Extremhitze von 40 Grad wird in den nächsten Tagen nach Einschätzung von Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zwar nicht erreicht werden. Am Untermain könnte das Thermometer am Dienstag aber bis zu 38 Grad anzeigen. Der DWD erwartet für Dienstag und Mittwoch im überwiegenden Teil Mittel- und Oberfrankens die höchste Waldbrand-Warnstufe 5, in den übrigen mittel- und oberfränkischen Gebieten gilt dann die Warnstufe 4. Einen Rückgang der Gefahr erwartet der DWD am Donnerstag.

Grasfeuerindex erreicht Warnstufe 5

Auch die Gefahr von Bränden im freien Gelände steigt nach Einschätzung des DWD in den kommenden beiden Tagen in Mittel- und Oberfranken teils noch einmal an: Beim sogenannten Graslandfeuerindex wird dann vereinzelt auch die höchste Warnstufe 5 erreicht. Der Index bezeichnet die Feuergefahr für offenes, unbeschattetes Gelände mit abgestorbenem Wildgras ohne grünen Unterwuchs.

Auch die Feuerwehr im niederbayerischen Landshut warnt vor einer erhöhten Gefahr für Wald und Flächenbrände in und um Landshut. Aufgrund der andauernden Trockenperiode bestehe aktuell bereits eine hohe Gefahr für Brände im Freien. Die Warnstufen für den Graslandfeuerindex und die Waldbrandgefahr, die vom Deutschen Wetterdienst bekannt gegeben werden, hätten bereits die zweithöchste Stufe 4 von 5 erreicht, teilte die Feuerwehr Landshut am Sonntag mit.