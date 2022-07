Dürre: Bayern muss dauerhaft mit weniger Grundwasser auskommen

Die Dürre der letzten Monate wirkt sich inzwischen deutlich auch auf das Grundwasser aus: Über 70 Prozent der Grundwasser-Messstellen zeigen niedrige oder sehr niedrige Wasserstände. Und in den tieferen Grundwasserschichten, wo Änderungen bei den Niederschlägen erst mit deutlicher Verzögerung ankommen, sieht es sogar besonders schlecht aus: Hier zeigen sogar 74 Prozent der Messstellen des Landesamts für Umwelt eine Niedrigwasser-Situation.

Bayern verfügt dauerhaft über weniger Grundwasser

Was sich hier zeigt ist nicht nur dem aktuellen Wetter geschuldet. Sondern beim Grundwasser in Bayern hat sich durch die Erderhitzung etwas grundlegend verändert. Begonnen hat das mit dem Trockenjahr 2003. Seither folgen immer wieder neue Dürrejahre in kurzem Abstand, und es fehlen auf der anderen Seite niederschlagsreiche Jahre, die den Grundwasserpegel wieder auffüllen würden. "Wir haben seitdem ein neues, deutlich niedrigeres Niveau erreicht, was die jährliche Grundwasserneubildung angeht", sagt Jörg Neumann vom bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). In Zahlen: Jedes Jahr bildet sich jetzt durchschnittlich 16 Prozent weniger Grundwasser neu als im langjährigen Mittel vor 2003.

Und das betrifft nicht nur Franken, das derzeit besonders unter Wassermangel leidet, sondern den ganzen Freistaat, so Neumann: "Wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen, dann gibt es keine Bereiche in Bayern, die von dem Thema Trockenheit, niedrige Grundwasserstände etc. nicht betroffen gewesen wären."

Beispiel Rehau: Wasserwerke müssen investieren

Das bedeutet: Bayern kann weniger Grundwasser nutzen – zum Beispiel zur Trinkwasserversorgung. Kommunen bekommen teils Probleme, müssen neue Brunnen bauen oder Trinkwasser aus der Nachbarschaft holen. So etwa das oberfränkische Rehau (Landkreis Hof): Hier war es im Dürrejahr 2018 so weit, dass die Wasserversorgung an ihre Grenzen stieß. Damals hat der Wasservorrat für die 10.000-Einwohner-Stadt fast nicht mehr ausgereicht, erzählt der Rehauer Stadtwerke-Chef Ulrich Beckstein: "Wir haben die Bevölkerung zum Wassersparen aufgefordert. Und versucht, von außerhalb über provisorische Leitungen ein bisschen Entlastung für unser Netz herzubekommen. Es war schon so, dass wir da gemerkt haben, es wird grenzwertig."

Der Wasserpreis steigt künftig

Die Abhilfe: Rehau hat sich an das Netz der benachbarten Stadtwerke Hof angeschlossen, die über ergiebige Tiefbrunnen im Fichtelgebirge verfügen. Die sieben Kilometer lange Leitung wurde in Rekordgeschwindigkeit fertig, erst dann war die Versorgungssicherheit für Rehau wieder dauerhaft hergestellt. Gekostet hat das Ganze 2,1 Millionen Euro. Zwar kam gut die Hälfte davon als Zuschuss des Freistaats. Aber die Wasserkundinnen und -kunden in Rehau müssen dadurch trotzdem einen ungefähr zehn Prozent höheren Preis pro Kubikmeter zahlen.

Das Wasserleitungsnetz braucht neue Verbindungen

Ähnlich wird es in vielen bayerischen Gemeinden aussehen. Die Wasserversorgung braucht überall ein zweites Standbein, wo Wasser knapp werden kann. Ein Riesenthema, sagt Juliane Thimet, die beim Bayerischen Gemeindetag zuständig für das Thema Wasser ist: "Wenn die eine Quelle ausfällt, wo kann ich noch eine Leitung zum nächsten Zweckverband oder zum nächsten Stadtwerk schaffen? Das sind Rieseninvestitionen. Die müssen die Bürger tragen."

Bayern braucht auch hunderte Kilometer lange Fernleitungen von einer Region Bayerns in die andere, glaubt die Wasserexpertin des Gemeindetags. Die dafür nötigen Milliardenbeträge würden die einzelnen Kommunen jedoch überfordern, hier müsse der Freistaat einspringen.

Kommunen und Privatleute können mithelfen

Gleichzeitig können Kommunen und Grundbesitzer durchaus etwas dafür tun, die Wasserreserven Bayerns zu bewahren. Den natürlichen Wasserkreislauf wieder zu fördern müsse das Ziel sein, so der Grundwasser-Experte des Landesamts für Umwelt, Jörg Neumann: "Flächen sparen und entsiegeln, Niederschlagswasser versickern lassen, um das Wasser möglichst in der Stadt zu halten." Ähnlich müsse man auch mit wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in der Landschaft außerhalb der Siedlungen arbeiten: "Mit dem Ziel, das Wasser mehr in der Fläche zu halten und nicht, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, schnellstmöglich abzuführen."

Auf der anderen Seite können auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger durchaus etwas tun, um Wasser zu sparen. Private Pools mit Trinkwasser zu befüllen sollten die Kommunen sogar per Allgemeinverfügung verbieten, meint Juliane Thimet vom Gemeindetag. Ein bewusster Umgang mit der Ressource Trinkwasser würde schon sehr viel bewirken, bekräftigt Jörg Neumann vom LfU. Wasser zu sparen wird auch hierzulande immer wichtiger.