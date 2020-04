Wetter: Dürre Aussichten für Bayern

Schon Mitte März hatte BR-Wetterexperte Michael Sachweh auf die Gefahren eines weiteren Dürrejahres hingewiesen. "Sollte sich die Trockenheit der vergangenen Jahre in diesem Jahr wiederholen, dann steuern wir, so fürchte ich, auf eine Dürre in Bayern zu, wo eine vermehrte Bewässerung oder behördliche Appelle an einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Wasser nicht mehr ausreichen. Im schlimmsten Fall werden nicht nur Industrie und Landwirtschaft, sondern auch jedem Einzelnen von uns das Wasser rationiert."

Flüsse führen Niedrigwasser, keine Regenfälle erwartet

Seit dieser Äußerung hat es keine nennenswerten Regenfälle mehr gegeben. Die Zahlen lassen aufhorchen: Das aktuelle Niederschlagsdefizit seit Beginn des sogenannten meteorologischen Frühlings (1. März) beziffert sich auf rund 50 Liter pro Quadratmeter in Bayern. Mehr als 90 Prozent aller Flüsse führen Niedrigwasser, die Grundwasserfüllungen sind zu 60 bis 80 Prozent defizitär. Ein weiteres Problem: Nennenswerte, also ergiebige und flächenhafte Regenfälle sind auch in den nächsten sieben bis zehn Tagen nicht zu erwarten.

Wetterlage verstärkt Dürre in Bayern

Die Dürregefahr zeichnet sich laut Sachweh nun immer deutlicher ab. Besonders die derzeitige Wetterlage - ungetrübter Sonnenschein, Wärme, sehr trockene Luft, lebhafter Wind - entziehe der Natur durch massive Verdunstung enorm viel Wasser und wirke "wie ein Brandbeschleuniger" mit Blick auf die drohende Dürre. Und das zu einer Zeit, in der die Natur das Wasser für das Wachstum der Pflanzen so dringend benötigt wie zu keiner anderen Jahreszeit. (Die Entwicklung der Dürre in Bayern können Sie hier nachvollziehen.)