Dürfen Polizisten in Bayern bald sichtbare Tattoos tragen?

Ein Polizeioberkommissar aus Mittelfranken hat geklagt, weil er sich nicht den Schriftzug "aloha" auf den Unterarm tätowieren lassen durfte. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof soll prüfen, ob dieses Verbot auf einer ausreichenden Rechtsgrundlage beruht.

Vertrauen den Vertretern des Staats gegenüber – auch mit Tätowierung?

Der Chef des Polizeipräsidiums Mittelfranken hatte den Antrag des Polizisten mit Verweis auf eine Richtlinie des Bayerischen Innenministeriums abgewiesen. "Polizistinnen und Polizisten in Uniform sind Vertreter des Staates und müssen auch dem Vertrauen gerecht werden, das die Mehrheit der Bürger in uns setzt. Aus diesem Grund wurden diese Leitsätze zur Tätowierung erlassen, die besagen, dass Tätowierungen in sichtbaren Bereichen nicht zulässig sind", sagte eine Sprecherin der Polizei Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk.

Das Urteil gilt als richtungsweisend: Sollte die Klage erfolgreich sein, müsste das bayerische Innenministerium wohl entsprechend reagieren, sagte die Sprecherin. 2016 hatte der Polizist bereits am Verwaltungsgericht Ansbach geklagt. Die Klage war mit der Begründung abgewiesen worden, dass es nicht in das Grundrecht auf Persönlichkeitsentfaltung eingreife, wenn ein Polizist keine sichtbaren Tattoos tragen dürfe.

Nicht sichtbare Tätowierungen bereits erlaubt

Der klagende Polizist habe bereits mehrere Tattoos an verdeckten Stellen, sagte der Nürnberger Anwalt des Polizisten, Christian Jäckle, dem Bayerischen Rundfunk. Tätowierungen, die verborgen sind und keine verfassungsfeindlichen oder diskriminierenden Inhalte tragen, erlaubt die Polizei bereits.

Die strittige Tätowierung mit dem verzierten Schriftzug "aloha" wäre die erste an einer prinzipiell sichtbaren Stelle für den Polizisten. "Aloha" ist in der Hawaiianischen Sprache eine Begrüßung, bedeutet aber auch Mitgefühl, Liebe und Freundlichkeit.

Tattoos immer akzeptierter

In Berlin oder Baden-Württemberg wurden zuletzt die Vorschriften gelockert, sodass auch dezente Unterarm-Tattoos bei Polizisten erlaubt sind. Nach einer Studie der Universität Leipzig von 2017 ist mittlerweile jeder fünfte Deutsche tätowiert.