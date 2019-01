Dünnes Eis: Trotz Minusgraden droht Gefahr einzubrechen

Viele freuen sich schon aufs Schlittschuhfahren. Doch auch wenn es momentan knackig kalt ist, haben die meisten Gewässer noch keine Eisschicht gebildet, die gefahrlos betreten werden kann.

Das Eis sollte mindestens 15 Zentimeter dick sein

Auf fließenden Gewässern wie Flüssen oder Bächen sollte das Eis sogar 20 Zentimeter dick sein. Offiziell gemessen wird das aber nicht. Deshalb werden die meisten Gewässer von den Gemeinden auch gar nicht freigegeben. Diese wollen ungern die Verantwortung übernehmen, falls an manchen Stellen das Eis vielleicht doch nicht dick genug ist, um Menschen zu tragen. Trotzdem gilt in Bayern für öffentlich zugängliche Eisflächen, dass die Kommune entscheidet, ob ein zugefrorenes Gewässer zum Betreten freigegeben wird oder nicht.

Eisdecken sind nicht überall gleich dick

An dunklen Stellen ist das Eis deutlich dünner. Das geschieht besonders dann, wenn das Wasser in Bewegung ist, etwa an Ein- und Ausflüssen von Bächen oder an bewachsenen Uferzonen. Auch verschneite Eisflächen können gefährlich sein. Denn eine Schneeschicht kann das Anwachsen der Eisschicht bremsen.

Flach hinlegen, wenn das Eis knackt

Wer aber erst in der Mitte des Sees merkt, dass das Eis nicht mehr hält, der sollte sich flach hinlegen und zum Ufer zurückrobben. So wird das Gewicht des Körpers auf eine größere Fläche verteilt. Retter sollten zuerst einen Notruf absetzen. Erst dann kann man vorsichtig auf dem Bauch liegend zur Einbruchstelle kriechen und versuchen, den Betroffenen herauszuziehen oder festzuhalten.

Schlittschuhlaufen auf gefluteten Flächen ist sicher

In vielen bayerischen Gemeinden werden Wiesen oder Parkplätze einige Zentimeter hoch geflutet. Bei Frost entstehen perfekte und sichere Eisbahnen, zum Teil sogar mit Glühwein und Schlittschuhverleih.

So ist etwa der Parkplatz am Starzlachbad in Wertach im Allgäu vereist. Im oberfränkischen Heinersreuth wurde eine Wiese in den Mainauen zum Schlittschuhlaufen präpariert. In Neusäß bei Augsburg wird demnächst auch eine Wiese zum Eishockey spielen geflutet. In Nördlingen wird voraussichtlich am Freitag der Eisplatz am Bäumlesgraben eröffnet. Die Wiese ist schon geflutet, jetzt muss es nur noch kalt bleiben.