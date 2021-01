Dünnes Eis bricht: zwei Personen am Weitmannsee gerettet

Am Naherholungsgebiet Weitmannsee bei Kissing sind am Samstag zwei Personen auf dem Eis eingebrochen. Auf der Eisfläche des Sees im Landkreis Aichach-Friedberg tummelten sich bei sonnigem Wetter an diesem Nachmittag dutzende Eisläufer und Spaziergänger. Das Ehepaar wollte den See zu Fuß überqueren. Nach 200 bis 300 Metern brach das Paar unvermittelt in das Eis ein.

Eisläufer retten die erste Person mit Rettungsleiter

Gegen 14 Uhr 18 erreichte die Polizei die Mitteilung der Rettungsleitstelle, um 14 Uhr 30 waren sämtliche Einsatzkräfte, darunter die Kissinger Feuerwehr sowie die Wasserwacht, an der Unglücksstelle. Als sie eintrafen, befand sich der 50 Jahre alte Mann bereits am sicheren Ufer. Schlittschuhläufer konnten ihn mit Hilfe einer Rettungsleiter bergen. Die Frau musste von der Feuerwehr mit einer Wasserrettungstrage aus dem eiskalten Wasser geholt werden. Beide Personen erlitten Unterkühlungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Unterirdische Quelle mögliche Ursache

Als mögliche Ursache wurde nach Polizeiinformationen eine unterirdische Quelle ausgemacht, dadurch sei das eis an dieser Stelle nicht besonders tragfähig. Noch am Abend stellte der Bauhof am Ufer des Sees Schilder mit dem Hinweis "Betreten der Eisfläche verboten" auf. Die Polizei appelliert an die Besucher des Weitmannsees vom Betreten der die Eisfläche abzusehen.

Warnung: Eis ist nicht überall dick genug

Wasserwacht und DLRG warnen bereits seit Tagen, dass das Eis nicht überall dick genug ist, um die Eisflächen der Seen zu betreten. Erst ab 15 Zentimeter Eisdicke ist ein See wirklich sicher, bei fließenden Gewässern sind es sogar 20 Zentimeter.