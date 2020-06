Düngeverordnung: Bauern wollen Änderungen bei "roten Gebieten"

Peter Schmid steht in seinem Dinkelfeld bei Rain am Lech und begutachtet die Pflanzen. Kräftig gewachsen sind sie heuer. Dennoch ist er frustriert – wegen der Verschärfung der Düngeverordnung ab 1. Januar 2021. Denn der Ackerbauer bewirtschaftet seine 60 Hektar in einem roten Gebiet.

Weniger düngen in roten Gebieten

In roten Gebieten, das sind rund 20 Prozent der Fläche Bayerns, gilt das Grundwasser als nitratbelastet. Ab 1. Januar heißt es deshalb dort für die Landwirte: 20 Prozent weniger düngen. Im Herbst Zwischenfrüchte düngen ist mit wenigen Ausnahmen sogar ganz verboten. Zwischenfrüchte wie Senf oder Phacelia werden im Spätsommer nach der Getreideernte angesät, schützen den Boden im Winter vor Erosion und sorgen dafür, dass sich Humus anreichert.

Neue Verwaltungsvorschrift zur Düngeverordnung

In der neuen verschärften Düngeverordnung steht aber auch, dass rote Gebiete noch einmal neu ausgewiesen werden sollen – bis Ende des Jahres.

Das Bundesumweltministerium arbeitet dafür gerade eine Verwaltungsvorschrift aus - zusammen mit den Bundesländern und Verbänden. Differenzierter und vor allem fairer sollen die Gebiete gestaltet werden.

Binnendifferenzierung in roten Gebieten

Landwirte in roten Gebieten fordern eine sogenannte Binnendifferenzierung. Einzelbetriebe, die umweltfreundlich düngen, sollten aus den roten Gebieten ausgenommen werden. Stefan Köhler, der Umwelt-Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, kritisiert außerdem:

"Wir haben Beispiele im Grundwasserkörper, wo ein Landwirt 80 Kilometer von der Nitrat-Messstelle entfernt ist. Das wäre, wie wenn ich in München Feinstaub messe und in Ingolstadt mit einem Fahrverbot reagiere." Stefan Köhler, Bayerischer Bauernverband

Landesamt für Umwelt macht Bauern wenig Hoffnung

Claus Kumutat vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, das für die Nitratmessstellen im Land zuständig ist, macht den Landwirten jedoch keine Hoffnung, dass durch die Binnendifferenzierung einzelne Betriebe aus den roten Gebieten herausgenommen werden: "Wir werden das nicht hofbezogen hinkriegen."

Gleichwohl erhöht das Landesamt für Umwelt derzeit die Zahl der offiziellen EU-Nitratmessstellen. 134 sind es derzeit in Bayern, doppelt so viele sollen es werden. Ziel sei es, mit mehr Messstellen besser argumentieren zu können. Völlig andere Ergebnisse werde es aber nicht geben, prognostiziert Kumutat.

Bedeutet weniger düngen weniger ernten?

Landwirt Schmid rechnet nächstes Jahr auf seinen Feldern im roten Gebiet im Landkreis Donau-Ries mit Ertragseinbußen von bis zu 10 Prozent und mit einem Einkommensverlust von etwa 200 Euro pro Hektar. Diese Befürchtung sei aber unbegründet, erklärt Thomas Ebertseder, Pflanzenbauprofessor an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Langjährige Feldversuche auf Versuchsparzellen in ganz Deutschland hätten gezeigt, dass bei 20 Prozent weniger Düngung der Ertragsverlust nur bei 0 bis 5 Prozent liege.