Dünger aus Rhöner Schafwolle hergestellt

Verena Heidenreich topft Blumen ein. Dazu benutzt sie einen besonderen Dünger. Für sie eine „haarige Angelegenheit“, denn ihr Dünger besteht aus Schafwolle. Diese ist zu Pellets gepresst. Die Hobbygärtnerin aus Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld düngt alle ihre Pflanzen damit. Sie verteilt eine Handvoll Schafwollpellets im Blumentopf und vermischt sie mit der Erde. Anschließend setzt sie Geranien ein.

Dünger aus Schafwolle hat viele Vorteile

Für Verena Heidenreich haben die Schafwollpellets mehrere Vorteile: „Sie lockern die Erde auf, wenn sie zerfallen“, erklärt sie. „Die Pellets können Wasser gut speichern. Das ist bei unseren trockenen Sommern ein ganz großer Vorteil. Darüber hinaus sind die Pellets gut dosierbar.“ Außerdem seien sie ein sehr nachhaltiger Dünger, da die Wolle immer wieder nachwachse. „Die Düngewirkung steckt in den Inhaltsstoffen der Wolle. Darin sind enthalten: Stickstoff, Kalium, Phosphor, Schwefel und Magnesium.“

Schafen muss die Wolle geschoren werden

Die Wolle für den Dünger kommt von Schäfern aus der Rhön. Einer von ihnen ist Frank Keßler aus Bischofsheim. In seinen Ställen hat er zurzeit rund 150 Muttertiere und 90 Lämmchen. Laut Frank Keßler müssen die Schafe einmal im Jahr geschoren werden. Ansonsten würde ihr Fell verfilzen. Außerdem könne durch den immer dichter werdenden Schafpelz nicht genügend Luft an die Haut kommen. „Die Schafe könnten dann krank werden.“ Überdies würden die Schafe in dem dichten Fell Außenparasiten wie Schafläuse bekommen.

Schafwolle ist ein Verlustgeschäft

„An den Schafscherer muss ich rund 60 Cent pro Kilo Wolle zahlen.“, sagt Frank Keßler. „Im Gegensatz dazu bekomme ich aber nur 30 Cent für das Kilo. Somit bleibe ich weit unter meinen Unkosten.“ Früher hätte Frank Keßler an der Wolle noch verdient. Denn aus dieser wurde häufig Kleidung gemacht. Doch heutzutage wird viel weniger Schafwollkleidung getragen. Darum bleiben deutsche Schäfer in der Regel auf ihrer Wolle sitzen. Für die Entsorgung der Schafwolle müsste Frank Keßler auch noch Geld bezahlen.

Projekt macht aus Wolle Dünger

Damit die Rhöner Wolle nicht zum Verlustgeschäft wird, sammelt Verena Heidenreich diese ein. Damit ist sie Teil des Projekts „RhönWollets“. Bei diesem sind neben ihr acht Schäfereien beteiligt. Sie alle lassen ihre Wolle gemeinschaftlich mit einem Lkw nach Wolferstadt im Landkreis Donau-Ries transportieren. Dort wird die Wolle in einer Pelletieranlage gepresst.

Schafwolldünger verhindert finanzielle Verluste für Rhöner Schäfer

Anschließend kommt der Schafwolldünger in Form von Pellets wieder in die Rhön. Den Schafwolldünger verkauft Verena Heidenreich in ihrem Hofladen und Online-Shop. Nach ihren Worten gibt es ihn auch bei den beteiligten Schäfereien und Rhöner Regionalmärkten zu kaufen. „Sicherlich ist Schafwolldünger von anderen Anbietern beispielsweise in Baumärkten erhältlich“, betont Verena Heidenreich. „Durch unseren Dünger erhalten die Rhöner Schäfer einen fairen Preis für ihre Wolle, sodass sie damit keine Verluste mehr einfahren.“ Verena Heidenreich ist davon überzeugt, dass die Nachfrage steigen wird. Denn schon bald startet die Gartensaison.