Düngemittel: Knapp und immer teurer

Haben Bauern wirklich ausreichend Dünger?

Beim Blick auf die Verkaufszahlen des vergangenen Jahres ist sich Jörg Reisenweber von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft nicht sicher, ob die Landwirte genügend Dünger eingekauft haben. Im letzten Quartal 2021 wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Dünger gekauft: Bei Stickstoff waren es 75 Prozent, bei Phosphat 60 Prozent und bei Kali 65 Prozent.

"Der Dünger ist absolut knapp“

Kurzfristig sei es momentan schwer, Dünger zu kaufen. "Der Dünger ist absolut knapp“, sagt Jörg Reisenweber. Die Händler hätten vor Ort fast nichts auf Lager. Ob die Marktsituation insgesamt aber wirklich so knapp sei, das lasse sich nur sehr schwer sagen. Denn die Agrarhändler ließen sich nicht in die Karten schauen.

Großes finanzielles Risiko

Laut Johann Graf vom Bayerischen Bauernverband sei aber etwa die Produktion von Wintergetreide gesichert. Die erste Düngung ist bereits gelaufen. Wenn die Temperaturen jetzt etwas ansteigen, dann wird auch die zweite Düngung ausgebracht. Für die Landwirte sieht er in der jetzigen Situation aber das große unternehmerische Risiko. Wenn etwa im Mai und Juni nicht ausreichend Regen fallen sollte, könnten Ernteeinbußen den Einsatz des teuren Düngers unrentabel machen.

Was bringt der Sommer?

Spannend wird es laut Johann Graf, wie die Landwirte bei der sogenannten Sommerung mit dem Dünger umgehen – also beim Anbau von Kartoffeln, Mais oder Sommergerste. Seiner Einschätzung nach haben sich Kartoffelbauern bereits ausreichend mit Dünger eingedeckt, um die Produktion wie bisher aufrecht erhalten zu können. Bei anderen Kulturen wie zum Beispiel der Sommergerste ist fraglich, ob sich der Anbau für Landwirte überhaupt rechnen wird.

Wird Gülle zu heißbegehrten Ware?

Wenn Mineraldünger so extrem teuer ist, dann wäre vielleicht Gülle eine günstige und verfügbare Nährstoffquelle. Laut Johann Graf hat der Bayerische Bauernverband die Landwirte bereits dazu aufgefordert, sich in diesem Bereich noch besser zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Laut den Rückmeldungen der Landwirte, scheint es aber kaum noch freie Gülle zu geben. Während Tierhalter vor ein paar Jahren noch betteln mussten, um ihre Gülle loszuwerden, könnte sich das jetzt ins Gegenteil verkehren.

Gülleeinsatz optimieren

Das bestätigt auch das Landesamt für Landwirtschaft. Die Gülle werde schon jetzt sinnvoll eingesetzt, so Jörg Reisenweber - Dreiviertel davon auf den eigenen Betrieben, der Rest gehe an andere Landwirte. Potential gibt es höchstens noch bei der Effizienz. Um die Nährstoffe in der Gülle noch effizienter ausnutzen zu können, müssten die Landwirte noch besser auf den Zeitpunkt der Ausbringung achten.

Der Mensch als Düngerquelle

Großes Potential, um Mineraldünger zu ersetzen, lagert dagegen in den Kläranlagen. Die Nährstoffe dort werden aktuell kaum noch für die Nahrungsmittelerzeugung genutzt. Für Johann Graf vom Bayerischen Bauernverband verbirgt sich hier eine große Chance. Dazu müsste allerdings gelingen, den Klärschlamm so aufzubereiten, dass er die Umwelt nicht belastet - etwa mit Medikamentenrückständen. Dann wäre Klärschlamm ein riesige Quelle für Phosphor und viele andere Nährstoffe.