vor 11 Minuten

Düker baut in Laufach und Karlstadt 100 Stellen ab

Der Eisenguss-Spezialist Düker baut an seinen Standorten Laufach und Karlstadt rund 100 Stellen ab. Die entlassenen Arbeitnehmer sollen in einer Transfergesellschaft aufgefangen werden, andere gehen in Vorruhestand oder haben Abfindungen akzeptiert.