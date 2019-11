Dubioser Vorfall in Hof stellt die Polizei vor Rätsel

Wurde ein Fußgänger in Hof von einem Auto angefahren und schwerverletzt auf der Straße zurückgelassen? Oder hat sich der Mann selbst verletzt? Auch vier Tage nach dem dubiosen Vorfall kann die Polizei das Rätsel nicht lösen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, so ein Polizeisprecher am Dienstag (12.11.19) auf BR-Anfrage.

Der Mann liegt blutüberströmt in einer Wiese

Eine Passantin hatte den 22 Jahre alten Mann am Freitag (08.11.19) gegen 2 Uhr blutüberströmt in einer Wiese entdeckt und von einer nahe gelegenen Bäckerei aus die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann allerdings spurlos verschwunden.

Mit Platzwunde und gebrochenem Arm

Erst Stunden später konnte der 22-Jährige in einem Hauseingang sitzend wieder aufgefunden werden – mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf und einem gebrochenen Arm. Der Mann, der nach Angaben der Polizei über eine Promille Alkohol im Blut hatte, behauptet, dass er an einer Fußgänger-Überquerung an der Kreuzung Leimitzer Straße/Jägerzeile von einem weißen Auto angefahren worden sei. Laut Polizei gibt es dafür allerdings trotz intensiver Spurensuche keine Anhaltspunkte.

Blutspuren auf dem Gehweg

Stattdessen seien Blutspuren an einer Baustelle auf dem Gehweg entdeckt worden. Zeugen, die etwas zu dem verletzten Mann oder zu einem möglichen Unfall mit einem weißen Auto erklären können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hof (Tel. 09281-704-0) zu melden.