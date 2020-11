"Du bist kein Einhorn" - Trauerbegleiter für Kinder gesucht

Drei Jahre war Vroni Anhalt in der Trauergruppe bei Lacrima, einer Initiative der Johanniter. Denn vor knapp fünf Jahren ist Vronis Papa mit 47 Jahren an Darmkrebs gestorben. Die regelmäßigen Treffen mit Gleichgesinnten in der Trauergruppe haben dem zwölfjährigen Mädchen geholfen, erzählt es rückblickend. Es sei schön gewesen, zu erleben, dass es auch anderen Kindern so gehe.

Allein mit der schrecklichen Situation

Beate Düntsch-Hermann leitet die Lacrima-Gruppe in Rosenheim seit elf Jahren, mit vier weiteren ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen. Sie nimmt wahr, dass die regelmäßigen Treffen in der Gruppe den Kindern und Jugendlichen schon allein dadurch helfen, dass sie erkennen: "Ich bin kein Einhorn." In der Schule, im Sportverein, bei anderen Hobbys seien die Kinder, die um einen nahen Verwandten trauern, oft die Einzigen. Manchmal werden sie deshalb sogar ausgeschlossen, weil sie "anders" seien, sich in ihrer Trauer "anders" verhielten. "Zu spüren: Ach guck, die hat auch ihren Bruder verloren. Ich bin nicht allein!", allein dies sorge oft für eine Entlastung, weiß die erfahrene Trauerbegleiterin.

Rituale geben Halt

Alle zwei Wochen bieten Beate Düntsch-Hermann und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen die zweistündige Gruppenrunde an. Mit festen Ritualen, die Halt geben: Basteln, malen, Kerzen anzünden, toben, den Aggressionen freien Lauf lassen oder sich zurückziehen - alles ist möglich. Für Kinder, die trauern, aber auch für deren Eltern.

Vronis Mama, Beate Anhalt, hat ebenfalls von Lacrima profitiert - durch den Austausch mit anderen Betroffenen und durch die Anleitung der ausgebildeten Trauerbegleiterinnen. Manche Sachen hätte sie in der Trauerphase sonst nicht so bedacht, erzählt Anhalt.

Trauer will gesehen werden

Für Beate Düntsch-Hermann ist Trauer eines der größten Tabu-Themen unserer Gesellschaft. Dabei sei Trauerarbeit enorm wichtig. Trauer wolle nicht zugedeckt und weggeschoben, sie wolle gesehen werden. Dass Kinder teils gar nicht zu trauern scheinen – das sei ein Trugschluss. Kinder würden nur anders damit umgehen. Sie würden nicht so viel sprechen wie Erwachsene, sie lebten Trauer oft in Aggressionen oder beim Toben aus.

Tiefe Wunde in der Kinderseele

Der Tod von Mama, Papa oder einem Geschwisterkind reiße tiefe Wunden in die Kinderseele. Ein Teil der Arbeit von Lacrima sei, so Trauerbegleiterin Düntsch-Hermann, zu helfen, dass diese Wunde gut verheilt und die Kinder und Familien lernen, die Trauer in ihr Leben zu integrieren. Denn eine Narbe werde für immer bleiben.

So sieht das auch Vroni. Knapp fünf Jahre nach dem Tod ihres Papas sei sie immer noch traurig, das werde sich auch niemals ändern, aber es sei nicht mehr so schlimm, erzählt sie.

Ehrenamtliche gesucht

In Rosenheim müssen betroffene Kinder und Familien derzeit auf die Warteliste für die Lacrima-Gruppe, denn es gibt nicht genug ehrenamtliche Trauerhelfer. Wer sich ausbilden lassen möchte, sei jederzeit willkommen, sagt Beate Düntsch-Hermann. Jede und jeder könne es machen, es brauche keine Vorbildung. Nur die grundsätzliche Bereitschaft, sich dem Thema Trauer zu stellen - auch der eigenen Trauer. Und es sei wichtig, ein offenes Herz zu haben und Kinder gern zu haben.