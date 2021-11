Dschungelpfad bei Volkach: Welche Gefahren hat der Wanderweg?

Ein idyllischer Wanderweg schlängelt sich zwischen Astheim und Kaltenhausen durch den Wald direkt am Main entlang. Wanderer können hier unberührte Natur und Wasser bestaunen. Doch was wie ein müheloser Spaziergang anfängt, wird schnell anstrengender und gefährlicher. Viele Wanderer überschätzen ihre Fähigkeiten und verletzen sich an den komplizierteren Stellen des Weges.

Stolperfallen und Rutschgefahr

Der Pfad beginnt als Spaziergang durch den schönen Herbstwald in der Nähe der Volkacher Vogelsburg. Nach ein paar hundert Metern wird es dann etwas anspruchsvoller: Teilweise ragen Wurzeln aus dem Boden, Bäume versperren den Weg und der Boden kann rutschig werden. Wanderunfälle sind hier keine Seltenheit. "Besonders schwierig sind die Steigungen und Wendungen, die der Pfad nimmt", erklärt Felix Wallström, Kreisleiter des Bayerischen Roten Kreuzes in Kitzingen. "Dann hat man noch den Abhang neben sich, den man runterstürzen kann, was auch schon mehrfach passiert ist. Da ist die Verletzungsgefahr sehr groß."

Notruf zum Teil nicht möglich

Ein zusätzliches Problem beim Wandern auf dem Dschungelpfad ist der schlechte Handyempfang. Nach einem Unfall einen Notruf abzusetzen ist deshalb zum Teil nicht möglich. Laut Wallström musste die Begleitperson eines Verunglückten im Oktober 2021 wortwörtlich nach Hilfe rufen. Sie hatte Glück, dass sich auf der anderen Main-Seite Angler befanden, die den Notruf für sie absetzen konnten.

Rettungseinsätze am Dschungelpfad

Trotz Warnschildern an den Eingängen zum Dschungelpfad ist der Weg nach wie vor beliebt. Doch es ist Vorsicht geboten: Alleine in diesem Jahr gab es schon drei Einsätze des Bayerischen Roten Kreuzes auf dem Wanderweg. Aufgrund der Lage direkt am Main gestaltet sich die Rettung schwierig. Das Bayerische Rote Kreuz hat deshalb einen Sondereinsatzplan entworfen: "Der Landrettungsdienst muss zu Fuß diesen Pfad reinlaufen, der ja auch eine gewisse Strecke hat", so Wallström. Nach der Versorgung des Patienten sieht der Plan dann vor, "dass mit Hilfe von Wasserrettungsdiensten und Booten der Patient von dieser Main-Seite auf die Andere gebracht wird." Bis zu 50 Einsatzkräfte des BRK und der Feuerwehr waren bei Notrufen am Dschungelpfad schon vor Ort.

Stadt Volkach plant neue Infotafel

Auch bei der Stadt Volkach ist der Dschungelpfad immer wieder Thema. Das Problem ist jedoch, dass Weg zum einen Teil Privatgrund und zum anderen Teil Eigentum der Bundesrepublik Deutschland ist. Aus diesem Grund kann die Stadt nicht viel unternehmen, sie kann die Wanderer lediglich mit Schildern warnen. Laut Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) ist jedoch eine neue Infotafel im Gespräch, die an beiden Eingängen zum Dschungelpfad angebracht werden soll. Ob der Dschungelpfad künftig auch von den offiziellen Wandertafeln in der Stadt gestrichen wird, bleibt abzuwarten.

Was Wanderer beachten sollten

Laut Wallström verletzen sich insbesondere unerfahrene Wanderer am Dschungelpfad, weshalb die Ausrüstung oft nicht die Richtige ist: "Es empfiehlt sich wirklich, festes Wanderschuhwerk zu tragen und zu prüfen, ob man konditionell in der Lage dazu ist." Außerdem sollten diejenigen, die sich entscheiden, den Pfad entlang zu laufen, auch an Trinken für die Wanderung denken.