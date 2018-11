Druck von Chinesen? Debatte um Wechsel an Kuka-Spitze

Es war eine überraschende Ankündigung: Der Augsburger Roboterbauer Kuka wechselt zwei Jahre nach der Übernahme durch den chinesischen Investor Midea seinen Chef aus. Nun gibt es Diskussionen um die Hintergründe.

Eigentlich sollte der Vertrag von Till Reuter bei Kuka erst Ende 2022 auslaufen, nun verlässt er den Roboterhersteller schon Anfang Dezember. Hintergrund der Personalentscheidung nach Einschätzung eines Branchenkenners offenbar der Ende Oktober vorgelegte Quartalsbericht. Dieser weist einen Umsatzrückgang von 200 Millionen Euro aus.

Branchenkenner macht Geschäftszahlen verantwortlich

Stefan Söhns, Ex-Manager von Kuka, sieht in dieser Entwicklung den Grund für den Wechsel in der Unternehmensführung. Letztlich habe es an den Geschäftszahlen gelegen, dass Reuter seinen Posten räumt, so Söhns: "Wenn das auf eine Erwartungshaltung der Chinesen trifft, die von ganz anderen Wachstumsdimensionen geprägt ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Unzufriedenheit auf der Anteilseignerseite war." Bis ein neuer Vorstandschef für Kuka gefunden ist, übernimmt der bisherige Finanzvorstand Peter Mohnen den Vorsitz.

Will chinesischer Investor mehr Kontrolle über Kuka?

Der Führungswechsel führt auch zu Spekulationen darüber, ob der chinesische Investor Midea möglicherweise seine Strategie geändert hat und doch mehr Kontrolle über das Unternehmen will. Midea hatte Kuka im Jahr 2016 übernommen und dabei weitreichende Zusagen gemacht: Der Standort, die rund 4.000 Arbeitsplätze in Augsburg und auch die eigenständige Arbeit des Vorstands sollten zumindest bis 2023 unangetastet bleiben.

Inzwischen gibt es Berichte darüber, dass sich die Chinesen immer mehr ins operative Geschäft einzumischen versuchen. Laut Stefan Söhns gibt es aber keinerlei Anzeichen für ein solches Vorhaben. Er glaubt, dass sich Midea weiterhin aus dem operativen Geschäft heraushalten werde.

Kuka-Übernahme hatte Debatte über chinesische Investoren ausgelöst

Der ehemalige Investmentbanker Reuter stand seit 2009 an der Spitze von Kuka und hat aus einem Sanierungsfall ein Aushängeschild der deutschen Roboter-Industrie gemacht. Die 2016 eingefädelte und 2017 vollzogene Übernahme durch den Hausgeräte-Hersteller Midea hatte eine hitzige Debatte über chinesische Investoren in Deutschland angeheizt: Während Kritiker einen Abzug von Know-how und Arbeitsplätzen sowie eine mögliche Einflussnahme des chinesischen Staates befürchten, begrüßen andere das Interesse der Geldgeber und betonen die Chancen für den Ausbau des Geschäfts im wichtigen chinesischen Markt. Bei Kuka hatte Reuter schnell Sympathie für das Übernahmeangebot von Midea geäußert - für einige zu schnell.