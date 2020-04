Drohung gegen kritische Pfleger: Minister hofft auf Einzelfall

Pflegekräfte aus sensiblen Bereichen des Augsburger Uni-Klinikums erheben schwere Vorwürfe gegen die Klinikleitung. Beispielsweise würden entgegen der Anordnung noch immer Operationen durchgeführt, die nicht dringend seien. Zudem sei Pflegepersonal wegen Forderungen nach mehr Einarbeitung, mehr Schutzausrüstung und einer Gefahrenzulage mit personellen Konsequenzen gedroht worden. Den Bericht dazu finden Sie hier.

"Mir ist es passiert, dass ich von oberärztlicher Seite zuhause angerufen wurde und deutlich gesagt bekommen habe, dass wenn ich weiter Schulungen, die Bereitstellung von Schutzmaterial oder auch eine Gefahrenzulage fordere, dass ich dann mit personellen Konsequenzen rechnen müsse“, berichtet eine Pflegekraft. Das Klinikum erklärte, von solchen Drohungen nichts zu wissen.

Minister hofft auf "Einzelfälle"

Nun hat sich der für die Uni-Kliniken in Bayern zuständige Wissenschaftsminister Bernd Sibler dazu geäußert: "Ich war ja in Augsburg vor Ort und habe dort einen positiven Eindruck mitgenommen. Wir werden diesen Dingen nachgehen, ich hoffe dass es Einzelfälle sind."

An allen Uni-Kliniken gebe es derzeit eine Reihe von Menschen, die in kurzer Zeit qualifiziert werden mussten. Sibler sei bewusst, dass der Umgang mit einer neuen Krankheit für alle eine belastende und fordernde Situation sei. Er kündigte an, die Vorwürfe aus Augsburg aufzuklären und zu prüfen, ob es Einzelfälle seien oder ein allgemeiner Trend.

"Personal nicht am Anfang verschleißen"

Eine Zunahme solcher Fälle will die Gewerkschaft Verdi bereits erkennen: "Wir machen gerade häufig die Erfahrung, dass die Katastrophensituation missbraucht wird, um innerbetriebliche Kritik auszuhebeln und dass Beschwerden der Beschäftigten nicht ernst genommen werden und eher mit Repression reagiert wird", so Tim Graumann von der Gewerkschaft.

Man wisse nicht, wie lange die Corona-Krise noch dauern werde. "Es kann aber nicht sein, dass das Personal schon in den ersten Wochen verschlissen wird", so Graumann weiter. Die Mitbestimmung - etwa durch die Personalräte - sei durch die Corona-Krise nicht außer Kraft gesetzt. Daran müssten sich auch die Arbeitgeber halten, so Graumann.

Die Kliniken stünden unter Kostendruck. Das Personal, das sie nun bräuchten, sei in den letzten 20 Jahren "heruntergespart" worden. "Das muss sich ändern." In den anderen nordschwäbischen Kliniken laufe es aber besser als in Augsburg, weil dort das Personal besser eingebunden sei und dessen Interessen besser berücksichtigt würden.