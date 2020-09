Drohung gegen Dreiländerhalle: Polizeieinsatz geht morgen weiter

Unter erschwerten Bedingungen mussten über 170 Jura-Studierende heute den ersten Teil ihres Staatsexamens in der Passauer Dreiländerhalle schreiben. Es gab am frühen Morgen einen Drohanruf gegen die Halle. Ein Polizei-Großeinsatz lief an. Jeder, der zur Prüfung wollte, wurde am Eingang kontrolliert.

50 Polizisten in und um die Dreiländerhalle im Einsatz

Der stundenlange Polizeieinsatz an der Passauer Dreiländerhalle ist für heute beendet. Wie die Polizei am Abend mitteilt, konnten die Studierenden nach ihrer Jura-Staatsexamensprüfung die Halle problemlos verlassen. Sie wurden von Beamten vor Ort über die aktuelle Lage informiert. Ihnen wurden zudem Betreuungsangebote unterbreitet und offene Fragen zum Ablauf weiterer Prüfungstage beantwortet, so die Polizei. Insgesamt waren seit 6 Uhr morgens 50 Polizeibeamte im Einsatz, die den Einlass in die Halle kontrollierten und die Umgebung absicherten.

Polizeimaßnahmen auch am zweiten Prüfungstag

Morgen beginnt der zweite von insgesamt sechs Prüfungstagen in der Dreiländerhalle. Auch dann wird die Polizei in ähnlicher Stärke vor Ort sein, sagte ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Es wird auch wieder Einlasskontrollen geben, damit die Sicherheit im Inneren der Halle gewährleistet werden kann.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittlungen zu dem Anrufer, der am frühen Morgen angekündigt hatte, dass ein Freund eine Gewalttat vorhabe, laufen. Es gibt erste Vermutungen - mehr wollte der Polizeisprecher aber noch nicht bekannt geben. Vermutlich gibt es einen Bezug zu der Universität und der Jura-Prüfung, heißt es.

Der Anruf kam von einer Telefonsäule an der Unteren Donaulände, weswegen die Polizei Zeugen sucht, die dort zwischen 5.30 und 6 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Unter der Nummer 0851/9511-0 werden Hinweise entgegen genommen.

Auf den Unbekannten kommen eine Anzeige wegen der Androhung einer schweren Straftat zu und eventuelle Kosten des Großeinsatzes.

Wie an den weiteren Prüfungstagen (10.09., 15.09.,16.09.) verfahren wird, sei noch unklar und müsse mit den aktuellen Ermittlungen abgestimmt werden, hieß es.

Wissenschaftsminister dankte allen Beteiligten

Am Nachmittag hat sich der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) zu dem Vorfall geäußert: Er dankte allen Einsatzkräften und Beteiligten. "Ich bin sehr froh, dass heute mit Blick auf die Sicherheit der Studentinnen und Studenten so umsichtig gehandelt wurde", so Sibler in einer Pressemitteilung.

Unter der Abwägung der Gesamtsituation habe die Examensprüfung ermöglicht werden können, auf die sich die Studierenden so lange vorbereitet hatten. "Unseren Studentinnen und Studenten wünsche ich, dass sie sich von dieser Nachricht der Amokdrohung schnell erholen, die weiteren Prüfungen konzentriert schreiben und sich später über ein erfolgreich bestandenes Examen freuen können", so der niederbayerische Minister weiter.