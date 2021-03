Droht kurz nach Ladenöffnung wieder Kurzarbeit?

"Click and Meet", "Click and Collect" oder sogar ganz öffnen. Aktuell ist es für Kunden nicht ganz einfach zu verstehen, wann man wie einkaufen gehen kann. Ist der Inzidenzwert einer Stadt unter 50 darf der Einzelhandel seit Montag öffnen. Liegt der Wert zwischen 50 und 100 ist das sogenannte "Click and Meet" erlaubt und über 100 nur das bereits gängige "Click and Collect". Noch schwieriger sind diese Regeln aber für die Einzelhändler selbst.

Wert von Sonntag bestimmte Regel am Montag

Ob ein Geschäft am vergangenen Montagöffnen durfte, entschied sich erst am Sonntag. Der an diesem Tag veröffentlichte Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts für die jeweilige Stadt oder jeweiligen Landkreis entschied, welche Regel der Einzelhandel vor Ort beachten musste. Sehr kurzfristig und schwer umzusetzen, da das Personal bei einer Öffnung wieder aufgestockt werden musste. Das befand sich zuvor zum größten Teil in Kurzarbeit.

Nur Azubis und Bürokräfte nicht in Kurzarbeit

Die Stadt Erlangen hatte vergangenen Sonntag einen Inzidenzwert von unter 50. Somit konnte Anja Menapace ihr Modehaus in der Innenstadt unter Hygienevorschriften öffnen. Ihr Personal hat sie dementsprechend vorgewarnt, trotzdem musste alles sehr schnell gehen. Immerhin waren bis auf ihre Auszubildenden und einige Bürokräfte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Sie hofft nun, dass sie ihr Geschäft möglichst lange offen lassen kann, denn zum Wochenende hin stieg der Wert in der Stadt wieder über 50. Bleibt dies drei Tage infolge so, muss ihr Geschäft wieder schließen.

Zu wenig Arbeit ohne Kundschaft

Anja Menapace ist ehrlich: sobald ihr Modehaus wieder schließen muss, gibt es zu wenig Arbeit. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen damit zurück in die Kurzarbeit. Die Azubis, die nicht in Kurzarbeit gehen dürfen, würden bleiben. Sie würden sich wieder mit der Geschäftsführerin um die Bestellungen über "Click an Collect" kümmern. Eine richtige Planung ist daher aktuell in keiner Form möglich. Die Geschäftsführerin ist froh, dass ihr Personal flexibel ist.

Bürokratischer Aufwand bei Einzelhändler

Einzelhändel haben im Lockdown bei der Agentur für Arbeit Nürnberg bereits für einen bestimmten Zeitraum Kurzarbeitergeld beantragt – entweder bis Ende März oder sogar bis Ende Juni, erklärt Reiner Hollerung, Ansprechpartner für das Thema Kurzarbeit. Da es mit den aktuellen Regelungen aber zu wochen- oder gar tageweisen Veränderungen kommen kann, muss jeder Tag separat in die Lohnabrechnung vermerkt werden. Die Arbeitsagentur verspricht jedoch, das jeweilige Kurzarbeitergeld binnen zehn Tagen auszuzahlen.

"Wir kriegen Bundeszuschüsse, um Kurzarbeitergeld weiter zu zahlen. Vom Verfahren her glaube ich, dass wir im Vergleich zu anderen Leistungen absolut sicher sind." Reiner Hollerung, Agentur für Arbeit Nürnberg

450-Euro-Kräfte bleiben außen vor

Trotz der aktuellen Regelungen scheuen sich viele Einzelhändler, wieder geringfügige Arbeitskräfte zu beschäftigen, sagt Reiner Hollerung. Nur beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht auf Kurzarbeitergeld, 450-Euro-Kräfte nicht. Wegen der fehlenden Planungssicherheit verzichten Einzelhändler damit auf diese Arbeitskräfte. Laut Hollerung wäre das allgemein ein großes Problem auf dem Arbeitsmarkt, außerdem seien hier Existenzen bedroht.

Handelsverband Bayern: Einzelhandel muss Impfdebakel ausbaden

Uwe Werner vom Handelsverband Bayern kritisiert die aktuellen Regelungen. Er geht davon aus, dass diese für den Einzelhandel noch so lange gelten werden, bis genügend Menschen geimpft wurden. Erst wenn eine Art Herdenimmunität erreicht wird, könnte normales Einkaufen wieder möglich sein, schätzt Werner. Hier wiederum habe in seinen Augen die Politik versagt. Außerdem blieben Förderungen wie zum Beispiel in der Gastronomie aus.