Droht eine Unterversorgung an Hausärzten im Raum Bad Kissingen?

Dirk Vogel, Oberbürgermeister von Bad Kissingen, und Thomas Bold, Landrat vom Landkreis Bad Kissingen, befürchten eine Unterversorgung der Kurstadt und des Landkreises bei Hausärzten. Sie haben nun die Anerkennung als unterversorgter Bereich beantragt. So können Fördergelder in Höhe von bis zu je 60.000 Euro für die Ansiedlung von Allgemeinmedizinern angefordert werden. Ein gemeinsames Schreiben von Stadt und Landkreis Bad Kissingen in dem auf die Problematik noch einmal eindringlich hingewiesen wird, ist bereits an die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) gegangen. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen als prüfendes Gremium trifft sich Mitte November.

Mit Fördermitteln an Allgemeinmediziner gelangen

Ziel von Stadt und Landkreis ist die Anerkennung auf drohende Unterversorgung. Im besten Fall werden so Fördergelder in Höhe von bis zu je 60.000 Euro für die Ansiedlung von Allgemeinmedizinern aktiviert. OB Vogel zufolge droht künftig ein Mangel an Allgemeinmedizinern. Denn im Planungsbereich Bad Kissingen seien 52,8 Prozent der ansässigen Hausärzte 60 Jahre oder älter – im Landesvergleich 35,3 Prozent. Hausärzte, die unter 45 Jahren sind – im Landesvergleich 17,6 Prozent – gäbe es im Planungsbereich gar nicht.

Künftige Gesundheitsversorgung soll gesichert werden

Stadt und Landkreis begegnen diesem Trend mit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Hausärztliche Versorgung, der unter anderem sowohl die Stadt, als auch der Landkreis angehören. "Ziel ist es", so Landrat Bold, "gemeinsam mit allen Akteuren Strategien zu entwickeln, welche die hausärztliche Versorgung in der Region auf Dauer sichern."