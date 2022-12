Droht ein Kollaps? Viele Notfallretter werfen hin

Vertreter von Rettungsdiensten warnen vor einem Kollaps der Notfallrettung in Deutschland und fordern Maßnahmen gegen Überlastung und Personalnot ein. Es bestehe die Gefahr, dass das System zusammenbreche, erklärt das kürzlich gegründete "Bündnis pro Rettungsdienst". Dem Bündnis gehören den Angaben zufolge auch die Björn Steiger Stiftung, die Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands, die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft und die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften an.

Experte: Viele Notfallsanitäter fühlen sich nicht wertgeschätzt

Der Rettungsdienst sei generell leistungsfähig, er komme aber immer mehr an seine Grenzen. Die Einsatzzahlen nähmen bundesweit zu, sagt der zweite Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst (DBRD), Frank Flake: "Wir erleben gerade eine nie dagewesene Berufsflucht."

Auch der erste DBRD-Vorsitzende, Marco König, kann auf Anfrage von BR24 bestätigen, dass die Lage problematisch sei. Speziell sei die Situation in Bayern. So müsse im Freistaat für fast jede invasive Maßnahme der Notarzt nachgeholt werden, etwa bei einer Sepsis. Da sei es nach den aktuellen Vorschriften erforderlich, dass für die zweite Infusion der Notarzt komme - und das, obwohl Notfallsanitäter nach einer dreijährigen Ausbildung sehr gut ausgebildet seien und auch heilkundliche Tätigkeiten durchführen dürften. "Viele dieser Sanitäter fühlen sich nicht wertgeschätzt, wenn sie dann extra einen Notarzt rufen müssen", sagt König. Sollten die Notfallsanitäter gegen die Vorgabe handeln, dann drohten ihnen Abmahnung oder gar Entlassung, so der DBRD-Vorsitzende. Das sei frustrierend.

Was dürfen Notfallsanitäter?

Hinzu kommen auch innerhalb der Bundesländer regionale Unterschiede, was ein Notfallsanitäter tun dürfe und was nicht, erklärt Ulrich Schreiner, Geschäftsführer der Björn Steiger Stiftung, im Interview mit der radiowelt auf Bayern 2. Ein Beispiel sei die Vergabe von Schmerzmitteln. In manchen Regionen hätten Notfallsanitäter hierfür eine Freigabe, in anderen Regionen nicht.

Die Folge: Ein Patient muss dann zehn Minuten länger seine Schmerzen aushalten, weil der Notarzt nachgefordert werden muss. Schreiner verlangt deshalb bundeseinheitliche Standards: "Wir fordern, dass der Bundesgesetzgeber den Ländern eine Rahmenvorgabe macht, dass wenigstens festgelegt wird, was Notfallsanitäter machen dürfen." Mit einer schnellen Lösung rechnet Schreiner aber nicht. Gesetzesänderungen auf Bundesebene seien schwierig und langwierig.