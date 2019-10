Droht dem Landestheater Niederbayern das Aus?

Sparpläne der Stadt Landshut haben jetzt wohl drastische Auswirkungen auf das gesamte Landestheater Niederbayern. Wie die Stadtführung Landshuts mitgeteilt hat, wird die Sanierung des Stadttheaters auf Eis gelegt, um sich nicht weiter zu verschulden.

Intendant Tilch schlägt Alarm

In einer Mitteilung der Stadt heißt es: "Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum beispielsweise keine nennenswerten Mittel für die Erneuerung des Stadttheaters und den Weiterbau des Stadtmuseums aufgewendet werden dürften." Diese Sparpläne hat der Intendant des Stadttheaters, Stefan Tilch, mit Entsetzen zu Kenntnis genommen. Auf facebook schreibt er: "Wenn Landshuter Stadtverwaltung und Stadtrat die Ankündigung, die Sanierung des Stadttheaters auf unbestimmte Zeit einzufrieren, wahrmachen, wird das in sehr kurzer Zeit den Zweckverband Landestheater Niederbayern und damit das Theater in ganz Niederbayern zerstören."

Ausweichquartier marode

Seit mehreren Jahren spielt das Landestheater Niederbayern in einem Gewerbegebiet in Landshut, als Spielstätte dient ein großes Theaterzelt. In einem Gespräch mit der "Landshuter Zeitung" spricht Intendant Tilch von "extrem unwürdigen Bedingungen". So sollen zum Beispiel die Kanalisation nicht richtig funktionieren und Ratten unter dem Zelt leben.