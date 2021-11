Droht auch den Corona-Testzentren ein Lieferengpass?

Auch wenn die Corona-Inzidenz in Bayern zuletzt leicht gesunken ist, auf den Wert von heute 627,6: Von Entspannung kann keine Rede sein. Bundesweit eilt die Inzidenz von einem Rekordwert zum nächsten. Neben Abstand und Masken sind weiter Schnelltests ein Werkzeug im Kampf gegen die Pandemie – ganz egal ob geimpft oder ungeimpft. Das bringt die Schnelltestzentren langsam aber sicher an ihre Grenzen.

Keine Lust auf eine Stunde Warten bei Regen und Schnee

In vielen Testzentren sind seit Tagen kaum mehr kurzfristige Termine für Corona-Schnelltests mehr zu bekommen. Auch wer einen Termin hat, muss teils lange warten, bis er endlich sein Testergebnis in die Hand beziehungsweise aufs Handy bekommt. Wenn die Politik den Leuten sagt, sie sollen sich testen lassen, dann brauche es auch die entsprechenden Testmöglichkeiten, sagt ein verärgerter Mann in der Warteschlange eines Nürnberger Testzentrums. "Ich stelle mich nicht eine Stunde draußen bei Regen und bei Schnee hin und warte, bis ich einen Test machen kann", sagt er mit Blick auf die teils langen Wartezeiten.

Testzentren arbeiten im Akkord

Die Testzentren seien gerade gut ausgelastet, bestätigt auch Brigitte Lischka, Geschäftsführerin des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Nürnberg. Allein im Schnelltestzentrum in der Sulzbacher Straße seien rund 500 Tests am Tag mittlerweile die Regel. Gerade in den Stoßzeiten – etwa morgens – gebe es dann Warteschlangen. "Zwischen einer dreiviertel Stunde und einer Stunde kann im Maximum schon passieren", so Lischka. In so einem Fall steuere man die Kapazitäten des Testzentrums aber so gut wie möglich nach. Die Hälfte der Tests würden dabei mit Termin vergeben, die andere Hälfte ohne.

Gehen den Testzentren bald die Tests aus?

Weil derzeit flächendeckend viel auf das Coronavirus getestet wird, drohen den Schnelltestzentren möglicherweise bald die Tests auszugehen. "Wir merken auch Lieferschwierigkeiten", so Brigitte Lischka vom BRK in Nürnberg. Die Lieferanten hätten bereits signalisiert, dass es zu Problemen kommen könnte. "Der Markt verknappt sich gerade ganz schnell", sagt die Nürnberger BRK-Geschäftsführerin.

So sei etwa unklar, ob die Bestellungen pünktlich und in vollem Umfang bei den Testzentren ankommen werden. Im Moment könne man sich noch aus eigenen Lagerbeständen bedienen, meint Lischka. So habe man beim BRK in Nürnberg aktuell einen Vorrat von rund 20.000 Schnelltests. Das reiche auf jeden Fall für "die nächsten vier Wochen".