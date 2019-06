Droht am Bodensee eine Mückenplage?

Am Bodensee schaut man gespannt in den Himmel und auf das Thermometer. Die heftigen Gewitter der letzten Wochen und Tage haben mit sintflutartigen Regenfällen die Schneeschmelze in den Bergen zusätzlich beschleunigt. Über die Zuflüsse, vor allem über den Rhein, kamen und kommen Wassermassen in den Bodensee und lassen den Pegel bedrohlich ansteigen. Momentan liegt der Pegel in Lindau bei 3,96 Metern – das ist nur ein Zentimeter weniger als beim Pfingsthochwasser 1999. Die Folge: Ufernahe Gebiete werden überschwemmt.

Stechmücken: Ideale Brutverhältnisse in überschwemmten Bereichen

In den kommenden Tagen werden nun Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius erwartet, das heißt: Das Wasser in den überschwemmten Bereichen wird sich erwärmen. Die Kombination aus Feuchtigkeit und Wärme bietet ideale Brutverhältnisse für Stechmücken. Von der Eiablage bis zum Schlüpfen brauchen sie nur wenige Tage. In gut sieben Tagen könnte es zu einer explosionsartigen Vermehrung kommen.

Mückenplage wie am Ammersee?

Was das bedeutet, zeigt sich gerade am Ammersee: Dort machen Abermillionen Stechmücken den Anwohnern und Touristen das Leben schwer. Zeitweise waren sogar Insektenschutzmittel ausverkauft.

Mückenplage: Keine Gegenmaßnahmen geplant

Solche Zustände befürchten nun auch die Menschen in der Bodensee-Region. Da der See der größte Trinkwasserspeicher Europas ist, hat man im Dreiländereck bisher keinerlei Gegenmaßnahmen mit chemischen oder biologischen Mitteln vorgesehen. Die Auswirkungen auf das Ökosystem wären nicht berechenbar, heißt es.