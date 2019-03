Drohschreiben auch in Bamberg eingegangen

Am 15. Januar sei beim OLG Bamberg eine E-Mail eingegangen, in der behauptet wurde, im Gericht befinde sich ein Sprengsatz mit Zünder. Daraufhin durchsuchte die Polizei das Gebäude mit Spürhunden, fand aber keine Bombe. Die Hintergründe sind noch unklar, so der Justizsprecher.

Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen für alle bundesweit 78 Fälle dieser Art übernommen. In Bayern wurden 13 Fällebekannt, so ging auch beim OLG München eine ähnliche Drohung ein, sagte eine Sprecherin.

"Süddeutsche Zeitung" und NDR hatten berichtet, die Schreiben seien mit "Nationalsozialistische Offensive", "NSU 2.0" oder "Wehrmacht" unterzeichnet worden.