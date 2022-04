Drohplakate in Grundschule: Ermittlungen gegen 38-Jährigen

Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie der Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilte, habe der Beschuldigte eingeräumt, im Januar in der Schulturnhalle von Gundelsheim im Landkreis Bamberg Plakate unter anderem mit Drohungen gegen den Schulleiter und die Lehrkräfte angebracht zu haben.

Zeugenhinweise führen zu 38-Jährigem

Dem 38-Jährigen waren die Ermittler durch einen Vergleich der Handschriften und nach einem Zeugenhinweis auf die Spur gekommen. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden laut Polizei Beweismittel sichergestellt. Weil er die Anbringung der Plakate in der Schulturnhalle zugegeben hat, wurde der zunächst erlassene Untersuchungshaftbefehl außer Vollzug gesetzt.

Zwei Vorfälle von Drohplakaten an derselben Schule

Anfang Februar war bekanntgeworden, dass Schulleitung sowie Lehrkräfte der Grundschule Gundelsheim in Form von Plakaten bedroht wurden. Diese enthielten Gewalt- und Morddrohungen und äußerten Kritik an den Pandemie-Maßnahmen der Regierung. Einen solchen Vorfall habe es in Oberfranken noch nicht gegeben, teilte damals eine Sprecherin der Regierung von Oberfranken mit.

Ob die Drohungen mit ähnlichen Vorfällen in Verbindung stünden, war zunächst nicht bekannt. Bereits Mitte Januar hatten an der Wand der Schulturnhalle in Gundelsheim mehrere Drohplakate gehangen.

Ermittler bestätigen keine Details

Auf Nachfrage des BR wollten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben zu dem Motiv des 38-Jährigen machen und auch nicht sagen, was genau der Mann auf die Plakate geschrieben hatte.