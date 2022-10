Drohnen über Truppenübungsplatz - Polizei ermittelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind mehrere Hinweise der Bundeswehr über mögliche Drohnen, die im Bereich eines Truppenübungsplatzes der Bundeswehr in Wildflecken (Lkr. Bad Kissingen) gesehen worden seien, bei der Polizei eingegangen. Die unterfränkische Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort, um die Beobachtungen zu bestätigen und mögliche Verantwortliche zu ermitteln. Dem gegenwärtigen Sachstand nach kann nicht mit abschließender Sicherheit bestätigt werden, dass sich tatsächlich Drohnen im Bereich des Truppenübungsplatzes befunden haben.

Ausbildung von ukrainischen Soldaten

Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, so die Polizei. Zuvor hatte das Online-Medium "Business Insider" berichtet.

Dem Bericht zufolge bildet die Bundeswehr auf dem Übungsplatz in Wildflecken ukrainische Soldaten an gepanzerten Fahrzeugen des Typs Dingo aus. Die Bundesregierung hatte Mitte September angekündigt, der Ukraine 50 Dingos zu liefern. Der bewaffnete Radtransporter dient für Patrouillen- und Spähfahrten.

Ähnliche Vorfälle in Idar-Oberstein und Grafenwöhr

Bereits Ende August sollen russische Geheimdienste versucht haben, die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffensystemen in Deutschland auszuspähen. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) habe im Umfeld der Militärstandorte Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und Grafenwöhr in Bayern verdächtige Fahrzeuge bemerkt, aus denen heraus vermutlich Zufahrten zu den Kasernen beobachtet worden seien. Das berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel damals.

In Idar-Oberstein bildete die Bundeswehr ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 aus, in Grafenwöhr trainierten die US-Streitkräfte Ukrainer an westlichen Artillerie-Systemen.

Mit Material von dpa.