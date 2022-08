Drohnen bei der Wasserwacht: Schnelle Hilfe bei Vermisstensuche

Am Fichtelsee im Landkreis Bayreuth unterstützt eine Drohne die Wasserwacht beim Retten von Menschenleben. Seit Mitte Mai 2022 ist das Fluggerät an dem beliebten Bade- und Wassersportsee im Fichtelgebirge installiert. Eine weitere Drohne ist bei der Kreiswasserwacht Bayreuth im Einsatz.

Drohnenpilot liefert Übersicht des Einsatzgebietes

Die Fluggeräte werden vor allem bei der Suche nach Vermissten auf Gewässern oder an den Ufern verwendet. Zusätzlich zum Einsatz von Rettungstauchern sollen die Geräte dazu dienen, einen Überblick aus der Vogelperspektive zu erhalten. Sie sind außerdem mit Wärmebildkameras ausgestattet. Sieben Mitglieder der Kreiswasserwacht Bayreuth sind bisher ausgebildete Drohnen-Piloten.

Im BR-Gespräch erklärt der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Bayreuth, Hans Joachim Seibel, dass die Drohnen angeschafft wurden, um schnelle Hilfe leisten zu können. Die Anfahrt zu den Einsatzgebieten sei manchmal weit und der Beginn der Suche nach vermissten Personen verzögere sich dadurch. Ein ausgebildeter Drohnenpilot könne schneller agieren und eventuell schon eine Sichtung machen, bevor weitere Einsatzkräfte angerückt sind. Anders als zum Beispiel in Spanien können die oberfränkischen Drohnen aber keine Rettungswesten oder Schwimmhilfen abwerfen.

Drohne am Fichtelsee bisher nur Übungsgerät

Drohnen-Piloten arbeiten bei der Kreiswasserwacht Bayreuth immer mit einem oder mehreren sogenannten Beobachtern zusammen. Die Drohne überträgt die Bilder aus der Luft auf den Controller in der Hand des Piloten, der das Bild wiederum auf einen großen Bildschirm für die Beobachter weiterleiten kann. Der Pilot darf die Drohne nie aus den Augen verlieren. Bisher wurde die Drohne am Fichtelsee laut Hans Joachim Seibel nur zu Übungszwecken benutzt. Ein Vermissteneinsatz war in dieser Badesaison noch nicht nötig. Doch die Einsatzkräfte sind vorbereitet: "Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, um Menschen zu helfen", sagt Seibel.