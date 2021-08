Drohne überwacht Permafrost-Rückgang auf der Zugspitze

Schneeferner Gletscher verschwindet in den nächsten Jahren

Die speziell ausgestattete Drohne kann aus bisher unzugänglichen Bereichen relativ einfach Informationen liefern. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz finanziert. Nach neusten Erkenntnissen könnte der Schneeferner Gletscher schon in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren verschwunden sein. Die Sorge vor instabilen Berghängen nimmt deshalb zu und die Arbeit der Forscher am Schneefernerhaus spielt eine immer wichtigere Rolle.

Eisverlust beschleunigt sich in jedem Jahrzehnt

Die Eisschmelze in den Alpen verläuft immer rasanter, wie die Glaziologen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften um Dr. Chrisoph Mayer festgestellt haben. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erhöhe sich der spezifische Eisverlust des Beobachtungszeitraums, besonders extrem aber im vergangenen Jahrzehnt. Insbesondere in den Bergregionen hat das zu einem weit stärkeren Temperaturanstieg geführt. Mit ungefähr zwei Grad Celsius in den vergangenen 120 Jahren fällt er doppelt so stark aus wie im übrigen Bayern.