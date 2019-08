Drohne statt Chemie: neue Schädlingsbekämpfung in Unterfranken

Der Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft nimmt zu, insbesondere bei der biologischen Schädlingsbekämpfung im Mais. Vor allem in Baden-Württemberg und in Franken kommen die Helfer aus der Luft zum Einsatz. Das sogenannte "Smart Farming" ist nun in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) und Stadtlauringen (Lkr. Schweinfurt) vorgestellt worden.

Maiszünsler schaden der Ernte

Zielobjekt des Drohneneinsatzes ist der Maiszünsler, ein Schädling, der beim Maisanbau erheblichen Schaden anrichten kann. Laut Schätzungen werden jedes Jahr vier Prozent der weltweiten Maisernte - rund 41 Millionen Tonnen - durch den Schmetterling vernichtet.

Drohne verteilt Schlupfwespen auf Maisfeld

Um ihn ohne den Einsatz von Chemie zu bekämpfen, werden Eier der Schlupfwespe mit Hilfe einer GPS-gesteuerten Drohne im Feld ausgebracht. Die Drohne überfliegt das Feld nach einer vorab festgelegten Route und wirft in regelmäßigen Abständen automatisch Kapseln mit Schlupfwespeneiern aus. Diese weißen Kapseln bestehen mehrheitlich aus Zellulose oder Maisstärke und werden auf natürlichem Wege abgebaut.

Schlupfwespen bekämpfen Maiszünsler

Pro Hektar werden zwei Mal im Abstand von zehn bis 14 Tagen 110.000 Schlupfwespen ausgebracht. Auf einem fünf Hektar großen Maisfeld entspricht das insgesamt 1,1 Millionen ausgebrachten Schlupfwespen. Diese kleinen biologischen Helfer haben einen sehr guten Geruchssinn und riechen die Eier des Maiszünslers, die meist auf der Unterseite der Pflanze sitzen.

Die Schlupfwesen wiederum legen ihre Eier auf die Eier des Schädlings, die dadurch nicht schlüpfen können. Der Wirkungsgrad dieser Methode liegt bei 70 bis 80 Prozent. Mit einem Pflanzenschutzmittel würde der Wirkungsgrad bei 80 bis 90 Prozent liegen.