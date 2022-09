Großdrohne inspiziert Hochspannungsleitungen

Bisher werden Hochspannungsleitungen mit bemannten Helikoptern auf Mängel hin überprüft. Drohnen sollen die Inspektion künftig erleichtern. Wie das geht, wurde am Donnerstag im Landkreis Haßberge getestet. "Wir wollen die Inspektion von Stromleitungen vereinfachen, sicherer und effizienter machen", erklärt Tino Link von Siemens Energy bei der Flug-Demonstration in Haßfurt.

Vollautomatisiert an Stromleitungen entlang

Die 200 Kilogramm schwere Drohne fliegt Stromleitungen ab und macht tausende Bildaufnahmen. Pro Kilometer sind es bis zu 12.000 Bilder. Dabei greift der Pilot am Boden nur ein, wenn es unbedingt nötig ist: "Prinzipiell fliegt die Drohne vollautomatisch. Ich bin eigentlich nur dazu da, sollte ein Problem auftreten. Das werde ich dann manuell lösen", sagt Drohnen-Pilot Matthias Vollmann.

3D-Modelle entstehen im Flug

Ausgestattet ist die Drohne mit sieben Kameras und einem Multisensor-System. Die Bilder und Daten werden nach dem Flug mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet. Dabei entstehen etwa 3D-Modelle von den Stromleitungen. Schäden wie kaputte Isolierungen oder angerissene Leitungen sollen so erkannt werden. Die Technologie in der Drohne ist nicht neu. Sie kommt bereits in den bemannten Helikoptern zum Einsatz.

Drohnen sollen Hubschrauber ersetzen

Gegenüber von Helikoptern haben Drohnen jedoch einige Vorteile, sagt Haris Balta von Siemens Energy. Zum einen könne eine Drohne sechs Stunden und damit doppelt so lange in der Luft bleiben wie ein Helikopter. Zum anderen stoße eine Drohne deutlich weniger CO2 aus.

Siemens Energy fliegt derzeit mit einem Helikopter etwa 4.000 Kilometer Stromleitungen der Netzgesellschaften Bayernwerk Netz und Schleswig-Holstein Netz ab. Deutschlandweit müssen Netzbetreiber 37.000 Kilometer Hochspannungsleitungen regelmäßig inspizieren. Im Zuge der Energiewende will die Bayernwerk Netz GmbH das Stromnetz weiter ausbauen. "Das Bauen ist das eine, aber sie müssen auch sicher betrieben werden. Dafür müssen wir wissen: In welchem Zustand sind die Leitungen? Sind da Fehler? Wie ist das Material?", sagt Egon Westphal, Vorstandsvorsitzender von Bayernwerk. Mit Drohnenflügen sei eine sichere Netzführung auch künftig gewährleistet.

Probelauf in den Haßbergen

Der Flug in Haßfurt war ein Probelauf, der einmalig von der EU genehmigt wurde. Bis die Drohnen zum Einsatz kommen und Stromleitungen inspizieren, dauert es vermutlich noch ein paar Jahre.