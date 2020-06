Drohender Stellenabbau bei ZF: Protestaktion in Bayreuth

Mit einer Protestaktion haben die Beschäftigten des Automobilzulieferers ZF am Standort Bayreuth ihren Unmut über geplante Stellenstreichungen kundgetan. Rund 7.500 Stellen will ZF in Deutschland streichen, 15.000 weltweit. Die Beschäftigten und der ZF-Betriebsrat wehren sich gegen den Stellenabbau.

"Wir müssen ein Zeichen setzen, weil wir nicht der Meinung sind, dass wir aufgrund der Corona-Krise und den dazugehörigen Auftragsverlusten so tief in die Trickkiste greifen und Stellen abbauen müssen. Uns ist das nicht einfach egal!" Roland Rabenstein, ZF-Betriebsratsvorsitzender

Aufruf zum Protest durch IG Metall

Zur Protestaktion aufgerufen hatte die IG Metall. Auf einer großen Postkarte standen die Worte "Zukunft gestalten, Beschäftigung sichern". Zahlreiche der 180 Beschäftigten am Standort Bayreuth haben darauf unterschrieben. Die Riesen-Postkarte wird nun an die Werksleitung übergeben. "Wir wollen uns zeigen – hier in Bayreuth – und auch den anderen Standorten in Deutschland zeigen, dass wir solidarisch sind und wir wollen eine Beschäftigungssicherung in Deutschland", so Robin Schoepke, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Ostoberfranken.

Proteste auch in weiteren Städten

Mitten in der Corona-Krise verunsichere ZF seine Beschäftigten mit der Ankündigung eines Stellenabbaus. Auch in Passau und Aschaffenburg ist eine Protestaktion geplant. In Nürnberg folgt am morgigen Donnerstag eine Kundgebung vor der Meistersingerhalle mit anschließendem Autokorso zum Werk.

51.000 ZF-Mitarbeiter deutschlandweit

ZF ist ein Stiftungsunternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee und beschäftigt allein in Deutschland knapp 51.000 Menschen – davon 18.000 in Bayern. Ende 2019 hatten sich der Betriebsrat und die Standortleitung in Schweinfurt auf eine Beschäftigungsgarantie bis zum 31. Dezember 2025 geeinigt. Bis Ende 2022 sind betriebsbedingte Kündigungen bei ZF an den meisten Standorten ausgeschlossen. Der Automobilzulieferer hat weitere bayerische Standorte, unter anderem in Aschaffenburg, Unterschleißheim, Passau, Nürnberg und Regensburg.