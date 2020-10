Drohende Zugausfälle bei Oberpfalzbahn und Alex

Reisende von Oberpfalzbahn und Alex müssen sich in den kommenden Wochen auf weitere Zugausfälle einstellen. Während der Bahnverkehr in Bayern insgesamt trotz des Teil-Lockdowns im November ungeschmälert weiter laufen soll, gibt es bei der Länderbahn, zu der die Marken Alex, Oberpfalzbahn und Waldbahn gehören, schon jetzt Schwierigkeiten.

Zugausfälle wegen Personalmangel

Die Länderbahn ist schon in den vergangenen Monaten immer wieder durch Zugausfälle wegen Personalmangels aufgefallen, und das droht so weiter zu gehen. Zwar sei das grundsätzliche Ziel die Aufrechterhaltung der Verkehre, so ein Länderbahn-Sprecher zum Bayerischen Rundfunk, aber wenn sich Personal infiziere oder in Quarantäne muss, dann fallen wieder Züge aus.

Einschränkungen in den nächsten 14 Tagen

Schon jetzt kündigt das Unternehmen Einschränkungen des Verkehrs bei Oberpfalzbahn und Alex Nord für die nächsten 14 Tage an, einige Verbindungen auf Strecken zwischen Regensburg und Marktredwitz fallen bereits jetzt aus. Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne, heißt es zur Begründung.