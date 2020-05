Drohende Schließung: Kirche übernimmt Augsburger Realschule

Die Realschüler der Hermann-Schmid-Akademie - und ihre Lehrer - haben offenbar eine gemeinsame Zukunft. Denn die von Schließung bedrohte Privatschule soll vom katholischen Schulwerk in Augsburg übernommen werden, als "Bischof Ulrich-Realschule".

Schul-Übernahme im Eiltempo

In der vergangenen Woche war die Stadt Augsburg an das Schulwerk herangetreten. Der Stiftungsrat mit dem ernannten Bischof Bertram Meier habe dann entschieden, die Aufgabe zu übernehmen. Innerhalb einer Woche sei nun auf die Beine gestellt worden, was normalerweise ein halbes Jahr dauere.

Elterninitiative war gescheitert

Das 200 Seiten starke Konzept muss jetzt vom Kultusministerium genehmigt werden, auch juristische Dinge müssten noch geklärt werden, so Kosak. Anfang März hatte die Familie Schmid als bisheriger Träger der HSA bekannt gegeben die Trägerschaft aufzugeben. Daraufhin hatte sich eine Elterninitiative dafür eingesetzt, die fünf zur Akademie gehörenden Schulen unter einem neuen Schulträger weiter zu führen wie bisher. Diese Bemühungen waren in der vergangenen Woche gescheitert.

Grundschule soll dazukommen

Das Schulwerk wird nur die Realschule weiterführen und plant für das Schuljahr 2021/22, zusätzlich eine katholische Grundschule im gleichen Schulhaus zu gründen. Die Schüler der anderen, berufsbildenden, Zweige an der HSA sollen an den bestehenden Augsburger Schulen unterkommen.

Die Einschreibung für das neue Schuljahr an der Realschule findet schon in gut einer Woche am 18. Mai statt. Das Schulwerk des Bistums Augsburg ist mit bislang 42 Schulen nach eigenen Angaben der größte private Schulträger in Bayern.