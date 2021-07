"Drohende Gefahr": Neues Polizeiaufgabengesetz tritt in Kraft

Das Kürzel "PAG" steht für das "Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der bayerischen staatlichen Polizei". Jetzt tritt also eine neue Fassung in Kraft - und auch diese bleibt weiterhin umstritten. Als Ziel der Gesetzesnovelle hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon im Mai 2018 gesagt, das Gesetz diene in erster Linie dem Schutz der Bevölkerung. "Es verbessert die Möglichkeiten der Polizei zu reagieren. Alles Dinge, wo die Polizei unzureichende Möglichkeiten hatte, zu reagieren. Das ganze Ziel ist, Opfer zu verhindern."

"Drohende Gefahr" durch Amokläufe, Terrorismus und Stalking?

Aber zu welchem Preis? Wie weit darf die Polizei in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen, um drohende Straftaten zu verhindern? Dafür wurde der Begriff der "drohenden Gefahr" benutzt. Der bayerische Datenschutzbeauftragte, Thomas Petri, sieht darin das Bemühens des Gesetzgebers, die Polizei in die Gefahrenvorbeugung zu bringen. Allerdings existiert schon der Begriff "konkrete Gefahr".

Petri unterscheidet so: "Wenn ich als Polizei eine konkrete Gefahr habe, dann kann ich ziemlich genau absehen, dass der mutmaßliche Täter in relativ kurzer Zeit, eine Gewalttat begehen wird." Bei der drohenden Gefahr sei es so, dass der Täter, der mutmaßliche, möglicherweise nur eine Äußerung in diese Richtung getätigt habe. Dann sei die Polizei zum Eingreifen ermächtigt, wenn es dem Schutz des Lebens dient.

SPD: Bayerische Polizei hat mehr Befugnisse als das BKA

Bei der Verabschiedung der Novelle im Landtag vor gut einer Woche verteidigt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die "drohende Gefahr": Die Polizei solle niemals zu einem Opfer sagen müssen, da könnten sie nichts machen, weil sie Ort und Zeit nicht genau gekannt hätten.

Für den SPD-Rechtsexperten Horst Arnold ist das wenig überzeugend. Er erinnert daran, dass dieser Begriff aus dem BKA-Gesetz stammt, im Zusammenhang mit Terrorabwehr und Schwerkriminalität. Mit der "drohenden Gefahr" werde für die bayerische Bevölkerung ein Generalverdacht angelegt, kritisiert Arnold. "Die bayerische Polizei darf jetzt mehr als das Bundeskriminalamt bei der Terrorbekämpfung."

Auch Entschärfungen im neuen PAG

In einigen Punkten ist das PAG aber entschärft worden, beispielsweise beim Präventivgewahrsam. Ursprünglich konnten Menschen für bis zu drei Monate in Gewahrsam genommen werden, auch wenn sie noch keine Straftat begangen hatten, vorbeugend also und auf richterliche Anordnung – diese hätte anschließend auch noch verlängert werden können.

Nun ist diese Zeit auf insgesamt zwei Monate begrenzt und der Betroffene bekommt immer einen Anwalt zur Seite gestellt. Auch die DNA-Analyse wird insoweit eingeschränkt, dass Augenfarbe, Haarfarbe und das biologische Alter untersucht werden, nicht aber die biografische Herkunft.

Klagen vor Verfassungsgericht wegen Body-Cams

Dagegen darf die Polizei weiterhin mit Body-Cams auch in Privatwohnungen filmen. Für den Innenexperten der FDP im Bundestag, Stephan Thomae, widerspricht das der verfassungsmäßigen Unverletzlichkeit der Wohnung, wenn Polizeibeamte ohne richterliche Erlaubnis mit einer Body-Cam in Privatwohnungen eindringen und dann "im Wege des Pre-Recording eine Aufnahme machen können, ohne dass der Wohnungsinhaber darüber Bescheid weiß oder aufgeklärt worden ist."

Deshalb haben die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen, FDP und der Linkspartei vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof wird sich mit dem neuen PAG beschäftigen müssen.