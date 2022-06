Drohen steigende Ticketpreise im ÖPNV?

Anlässlich der Einführung des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets kritisierten die Landesverkehrsminister von Bayern und Baden-Württemberg die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. In der Münchner Runde im BR Fernsehen zeigten sie sich unzufrieden mit den Kompromissen der Ampelkoalition.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann gab zu bedenken, dass man sowohl beim Spritpreis, als auch bei der Finanzierung des ÖPNV langfristige Schwierigkeiten habe. Die könne man mit so kurzfristigen Maßnahmen aber nicht lösen. "Wir verbrennen in sehr kurzer Zeit relativ viel Geld und haben wenig Effekt", kritisierte der Grünen-Politiker. Unzufrieden sei er vor allem mit dem Tankrabatt, der den ökologischen Zielen der Grünen widerspräche: "Das widerspiegelt die widersprüchliche Koalition. Es ist halt eine FDP, die sehr stark an die Autofahrer denkt", sagte Hermann. Die Liberalen nannte der Verkehrsminister in der Sendung auch eine "Klientelpartei, die die Interessen der Besserverdienenden schützt."

Was passiert nach den drei Monaten?

Katrin van Randenborgh vom ADAC forderte eine klare Perspektive, was nach den drei Monaten passiert. Man müsse die Zeit nutzen, "den Mineralölkonzernen ordentlich auf die Finger zu gucken oder zu klopfen, weil im Moment haben wir eine Steuersenkung, und profitieren tut die Mineralölindustrie."

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter kritisierte dagegen das 9-Euro-Ticket. Für den CSU-Politiker sei das eine überstürzte Maßnahme, die die Ampel-Koalition nur beschlossen habe, um dem Tankrabatt eine Entlastung im ÖPNV zur Seite zu stellen. "Was war zuerst da? Exorbitant ist der Spritpreis gestiegen", so Bernreiter. Bei Bus und Bahn habe es dagegen überhaupt gar keine Preissteigerungen gegeben. Vielmehr hätte sich Bernreiter Investitionen in die Infrastruktur gewünscht: "Wir entziehen ja dem System ständig Geld, anstatt das Angebot auszuweiten", so der Minister.

Die Konsequenz laut Bernreiter: Nach den drei Monaten könnte der ÖPNV teurer werden als vor der Einführung des 9-Euro-Tickets. Ansonsten müsse das Angebot ausgedünnt werden. "Wir können mit den Tarifen nicht mehr fahren" sagte Christian Bernreiter in der Münchner Runde. Schon jetzt würde der öffentliche Personennahverkehr in Bayern eine halbe Milliarde Euro mehr brauchen, alleine um den Status quo zu erhalten – das müssen man den Bürgerinnen und Bürgern auch ehrlich sagen. Und auch Winfried Hermann betonte: "Ein guter ÖPNV kostet mehr, als wir heute ausgeben."

Experten warnen vor steigenden Preisen

Es sei politisch nicht vermittelbar, die Preise nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets zu erhöhen warnte Verkehrsexpertin Prof. Barbara Lenz. Dem stimmte Matthias Walter von der Deutschen Umwelthilfe zu: Das wäre das falsche Signal. Er betonte, dass das 9-Euro-Ticket eine tolle Werbeaktion sei, "aber nun stellt sich die Frage, wie es danach weitergeht. Wenn ich jetzt schon sage, nach dem 9-Euro-Ticket gehen die Preise hoch, das ist katastrophal."