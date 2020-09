Drohanruf: Polizei sichert weiterhin Passauer Dreiländerhalle

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern meldet, sind die Beamten auch am heutigen zweiten Prüfungstag des Jura-Staatsexamens in der Passauer Dreiländerhalle im Einsatz: Seit 7.30 Uhr kontrollieren sie den Einlass in die Halle. Ein Anrufer hatte gestern Morgen über den Notruf mit einer Gewalttat gedroht.

25 Polizeibeamte sichern die Halle

Die Prüflinge und ihre mitgeführten Sachen wurden auf gefährliche Gegenstände hin überprüft. Die Kontrollen verliefen bislang ohne Vorkommnisse, gegen 9 Uhr konnte die Prüfung mit leichter Verzögerung beginnen. Die Polizei wird weiterhin mit 20 Beamten vor Ort bleiben und hat die Möglichkeit, die Unterstützung der Bereitschaftspolizei anzufordern, so ein Polizeisprecher.

"Der Einsatz verläuft kontrolliert und sehr ruhig. Die Studenten waren heute Morgen wieder ganz auf ihre Prüfungen fokussiert und haben sich von unseren Maßnahmen gar nicht weiter stören lassen. Wir tun unser Möglichstes, um einen reibungslosen Prüfungsablauf und vor allem die Sicherheit der Studierenden zu gewährleisten." Polizeioberrat Christian Dichtl

Die Kriminalpolizei Passau arbeitet weiterhin an der Ermittlung des anonymen Anrufers: Sie sucht nach Zeugen, die am Dienstagmorgen zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr im Bereich der Unteren Donaulände unterwegs waren. Zeugen werden gebeten, sich unter 0851/9511-0 zu melden. Der Unbekannte hatte von dort aus einer öffentlichen Telefonzelle aus den Drohanruf abgesetzt. Der Anrufer habe unstrukturiert geklungen und einmal in der Ich-Form gesprochen, dann wieder behauptet, er wolle die Gewalttat eines Freundes verhindern.