Drogentote in Roding: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Zusammenhang mit zwei Todesfällen und eventueller Drogengeschäfte sieben Wohnungen im Landkreis Cham durchsucht. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Außerdem wurde ein 22-Jähriger wegen mutmaßlichen Drogenhandels verhaftet.

Zwei Tote innerhalb weniger Tage

Bereits seit Wochen ermittelt die Kripo Regensburg gemeinsam in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen mehrere Personen.

Ende Januar starb eine 21-Jährige in ihrer Wohnung, nachdem sie Dämpfe des Schmerz- und Betäubungsmittels Fentanyl eingeatmet hatte. Eine Überdosierung und Mischintoxikation führte bei der jungen Frau zum Tod, so die Polizei. Bereits am nächsten Tag wurde ein 25-Jähriger in einer anderen Rodinger Wohnung bewusstlos gefunden. Er starb später im Krankenhaus - mutmaßlich hatte auch er Fentanyl konsumiert. Das rechtsmedizinische Gutachten steht allerdings noch aus.

Verdacht auf unterlassene Hilfeleistung

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das als Schmerzmittel bei Narkosen sowie zur Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt wird. Das Medikament ist verschreibungspflichtig und kann bei nicht fachgerechter Anwendung zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Tod führen.

Die Durchsuchungsaktion am Mittwoch im Kreis Cham fand in Wohnungen von Beschuldigten und Zeugen im Alter zwischen 22 und 29 Jahren statt. Ermittelt wird gegen sie wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung und verschiedener Betäubungsmittelverstöße.