Drogensucht und Straßenstrich: Wie Marco ein neues Leben beginnt

Marco Lau wächst in der DDR der 1970er-Jahre auf. In ärmlichen Verhältnissen. Die Eltern haben nur wenig Zeit für ihn und seine Geschwister. Zuhause fehlt es oft am Nötigsten. "Wenn wir nix zu essen hatten, mussten wir klauen", erinnert er sich, "aus der Kaufhalle, aus dem Supermarkt. Wir haben das gemacht, weil wir Hunger hatten."

Doch auch an Geborgenheit mangelt es dem jungen Marco. Heute sagt er, was Familie ist, habe er nie richtig erfahren. Einen großen Teil seiner Jugend verbrachte er im Heim. Grausame Erziehungsmethoden seien hier an der Tagesordnung gewesen. Bettnässer bekamen das nasse Laken über den Kopf gezogen, erinnert sich Lau.

Mit 14 auf dem Straßenstrich

Mit 14 Jahren zieht er nach dem Mauerfall nach West-Berlin und landet auf der Straße. "Ich hatte Hunger und war todmüde. Dann hat mich jemand angesprochen, er war nett zu mir und hat mich zu sich eingeladen", erzählt Marco Lau. Doch der Mann hat Erwartungen. "Zu Hause hat er sich ausgezogen. Er hat gemeint: Du bist mitgekommen. Ich war erst mal geschockt."

Marco Lau verlässt das Haus des Mannes mit 150 D-Mark in der Tasche. Viel Geld für ihn. "Es war die Not, dann ist es passiert. Und dann bin ich öfter am 'Bahnhof Zoo' gelandet und habe mich verkauft." Bis zu 600 Mark verdient er jetzt am Tag. Eine Wohnung bekommt er als Minderjähriger aber nicht. Er schläft im Park, bei Bekannten oder einem Freier.

Drogensucht: "Ich sah aus wie der Tod"

Ein eigenes Dach über den Kopf bekommt er erst mit der Volljährigkeit. Anfang 20 ist Marco Lau weg vom Straßenstrich. Er hat eine eigene Wohnung und arbeitet in einem Mode-Laden. Doch ein Sinn fehlt ihm in seinem Leben. "Ich habe mich immer im Kreis gedreht und so bin ich nie weitergekommen."

Ein Grund dafür sind auch die Drogen. "Anfangs war es Ecstasy, dann kam Speed dazu, dann Kokain, dann Heroin", sagt Marco Lau. "Und das macht sehr gefühllos. Du bist ein anderer Mensch, das ist der springende Punkt." Nacht für Nacht schießt er sich ab, wie er sagt.

Doch eines Morgens stellt er sich dem Menschen, der er wirklich ist. "Ich war drei Tage in einem Club und als ich raus kam, sah ich aus wie der Tod", erinnert sich Marco Lau. Damals war er 27. "Da kamen mir drei Jugendliche entgegen. Und in dem Moment hat es in meinem Kopf Klick gemacht. Die sahen gesund aus und ich sah krank aus. Dann habe ich gemerkt, ich muss mein Leben ändern."

Kalter Entzug

Marco Lau entschließt sich zu einem radikalen Schritt. Er sperrt sich für drei Wochen alleine in seiner Wohnung ein, macht einen kalten Entzug. Dann verlässt er Berlin und fährt nach Bamberg, einen Ort, an dem er Ruhe und ein geregeltes Leben sucht. Er meldet sich für ein Übergangswohnheim an, doch bekommt erst einmal keinen Platz. Man schickt ihn zurück nach Berlin.

Ein halbes Jahr lang muss er warten. Ein halbes Jahr, in dem er es schafft, nicht rückfällig zu werden. Dann endlich die erlösende Nachricht: Er bekommt den Platz im Bamberger Wohnheim. "Das war vor 20 Jahren. Eine große Last ist von meinen Schultern gefallen. Es war ein Neubeginn", sagt Marco Lau.

Künstler, Mesner, Tellerwäscher

Leicht sind sie nicht, die ersten Jahre in Bamberg. Marco Lau muss sich einen Job und eine Wohnung suchen und hat vieles zu verarbeiten. Er findet seine persönliche Erfüllung in der Malerei. Schafft es, sich ein Atelier und eine Galerie aufzubauen. Inzwischen hat er um die 400 Bilder gemalt, ausgestellt und einige verkauft.

Seinen Lebensunterhalt verdient er heute in einem Café als Tellerwäscher, "eine saubere Arbeit und ehrlich verdientes Geld", wie er sagt. Und er hat den Glauben für sich entdeckt. Nachdem er immer wieder eine Kirche besucht hat, fing er an, dort die Kerzen anzuzünden. Heute ist er Mesner in St. Elisabeth und bereitet einmal in der Woche den Gottesdienst vor.

Man kennt ihn inzwischen in Bamberg. Er hat begonnen, seine Geschichte öffentlich zu machen, auch um Jugendlichen eine Perspektive aufzuzeigen. "Ich hatte einmal in meinem Leben Glück", sagt Marco Lau. Und das eine Mal scheint zu reichen, um die Kehrtwende zu schaffen und ein neues Leben zu beginnen.